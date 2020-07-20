Жизнь налаживается? В июле летать из Таллинна начали уже смелее

Таллиннский аэропорт объявил, что средний коэффициент загрузки также увеличился, но все еще остается на уровне 50 процентов.

По состоянию на 20 июля из Таллинна можно было летать по 24 маршрутам, наиболее популярными направлениями были Рига, Франкфурт и Вена.

Ккоммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ отметил, что перед поездкой следует сделать домашнюю работу: ознакомиться с возможными ограничениями страны назначения и не путешествовать в страны с большим количеством инфицированных людей.

Wizz Air в субботу начал полеты в Милан, а британская бюджетная авиакомпания EasyJet начнет полеты по маршруту Лондон и Берлин на этой неделе. В июле будут возобновлены полеты на Украину - в Киев, Харьков и Львов, а в августе ожидается открытие маршрутов в Москву, Стамбул и Брюссель.

Ограничения при путешествиях

Согласно коэффициенту инфицирования коронавирусом, с 20 июля при въезде в Эстонию прибывающие из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Исландии, Люксембурга, Испании, Сан-Марино и Андорры должны оставаться в самоизоляции в течение двух недель.

С сегодняшнего дня требование самоизоляции при въезде в Эстонию не распространяется на прибывающих из Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Ирландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании, Чехии и Венгрии.