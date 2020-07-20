Ремонт участка железной дороги с 27 июля означает важные изменения для пассажиров

В связи с ремонтными работами Eesti Raudtee закроет в последнюю неделю июля железнодорожный участок Пяскюла-Кейла, вследствие чего с 27 июля по 2 августа поезда между Пяэскюла и Кейла заменят автобусы. Из Кейла можно будет продолжить движение на поезде.

Остановки автобусов будут отмечены в цветах Elron, их расположение вместе с информацией об изменениях в расписании движения публикуется на веб-сайте Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ; информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Elron обращает внимание пассажиров, что на выпущенных на маршруты вместо поездов автобусах не разрешается перевозить велосипеды. Для проезда по участку, обслуживаемому автобусами, пассажиров с особыми потребностями в плане передвижения просят связаться с железнодорожной компанией по адресу abi@elron.ee или по телефону 616 0245.