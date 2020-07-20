Итоги рейда на дорогах Эстонии опечалили стражей правопорядка

За время рейда полиции попало 48 нарушителей скоростного режима, большинство из которых превысили максимально разрешенную скорость движения на 20-40 км/ч. В Йыгевамаа задержали четверых нетрезвых водителей. Всего на алкоголь проверили свыше тысячи водителей. У одного из водителей были выявлены признаки употребления наркотиков. Двое попавшихся полиции нарушителей не имели водительских прав.

Один из проверенных водителей фуры попался на несоблюдении требований рабочего времени и времени отдыха. Среди прочих нарушений – непристегнутый ремень безопасности, неправильно закрепленный груз и неправильное использование детского автокресла. Всего было зафиксировано свыше 60 различных нарушений.

В полиции подчеркнули, что подобные итоги рейда вызывают беспокойство. На минувших выходных полиция также провела на дорогах страны столь же масштабный рейд, по итогам которого было выявлено 80 различных нарушений, большая часть из которых была связана с нарушением скоростного режима.