Пн, 20.07.2020
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  • В Ласнамяэ начинаются ремонтные работы: следите за временными дорожными знаками

В Ласнамяэ начинаются ремонтные работы: следите за временными дорожными знаками
Карта

Карта ремонтных работ

ФОТО: Lasnamäe linnaosavalitsus

Сегодня, 20 июля, в таллиннском районе Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров на улицах Ляэнемере-теэ и Линнамяэ-теэ.

«В ходе работ обновят асфальтовое покрытие на соединительной дороге Ляэнемере-теэ  и Линнамяэ-теэ. Также заменят асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках по обе стороны Линнамяэ-теэ», - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Старейшина добавил, что в ходе восстановительного ремонта заменят разрушенные бордюрные камни, установят новые указалели дорожного движения и восстановят озеленение.

Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в сентябре.

Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.

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