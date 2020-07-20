В Ласнамяэ начинаются ремонтные работы: следите за временными дорожными знаками
Сегодня, 20 июля, в таллиннском районе Ласнамяэ приступят к восстановительному ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров на улицах Ляэнемере-теэ и Линнамяэ-теэ.
«В ходе работ обновят асфальтовое покрытие на соединительной дороге Ляэнемере-теэ и Линнамяэ-теэ. Также заменят асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках по обе стороны Линнамяэ-теэ», - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
Старейшина добавил, что в ходе восстановительного ремонта заменят разрушенные бордюрные камни, установят новые указалели дорожного движения и восстановят озеленение.
Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в сентябре.
Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Работы по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp OÜ. Надзор за строительными работами со стороны владельца выполнит TPJ Inseneribüroo OÜ.