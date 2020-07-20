В Ласнамяэ начинаются ремонтные работы: следите за временными дорожными знаками

«В ходе работ обновят асфальтовое покрытие на соединительной дороге Ляэнемере-теэ и Линнамяэ-теэ. Также заменят асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках по обе стороны Линнамяэ-теэ», - пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Старейшина добавил, что в ходе восстановительного ремонта заменят разрушенные бордюрные камни, установят новые указалели дорожного движения и восстановят озеленение.

Управа района просит участников дорожного движения следить за дорожными знаками и отнестись к временным неудобствам c пониманием. Работы планируется завершить в сентябре.