Галерея и итоги розыгрыша: летняя книжная полка читателей Rus.Postimees

Rus.Postimees подвел итоги летнего розыгрыша в сотрудничестве с Apollo Kauplused. На нашей странице в Facebook мы спросили, что вы сейчас читаете. Ответы были крайне разнообразны: от классики до нон-фикшн, от бестселлеров последних лет до – русско-эстонского разговорника. Смотрите книжную галерею читателей Rus.Postimees и вдохновляйтесь для пополнения своей полки и списка летнего чтения.
Победителями розыгрыша стали: Anna Simagina, Natalja Burjakova, Tatjana Tsypova.
Редакция свяжется с победителями и расскажет, как получить призы – электронные подарочные карточки от Apollo Kauplused на 20 евро.
В Эстонии 16 магазинов Apollo, где вы найдете книжные новинки и классику эстонской и мировой литературы, в том числе на русском языке. Также в Apollo – большой выбор музыки на различных носителях, кино, настольных и компьютерных игр, а также необычных подарков.
Магазины Apollo есть в Таллинне, Тарту, Вильянди, Пярну, Раквере, Хаапсалу и на Сааремаа. Также все покупки можно сделать не выходя из дома – в э-магазине Apollo. До 27 июля в магазинах Apollo большие летние скидки на книги – до 85%.