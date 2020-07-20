Галерея и итоги розыгрыша: летняя книжная полка читателей Rus.Postimees

Rus.Postimees подвел итоги летнего розыгрыша в сотрудничестве с Apollo Kauplused. На нашей странице в Facebook мы спросили, что вы сейчас читаете. Ответы были крайне разнообразны: от классики до нон-фикшн, от бестселлеров последних лет до – русско-эстонского разговорника. Смотрите книжную галерею читателей Rus.Postimees и вдохновляйтесь для пополнения своей полки и списка летнего чтения.