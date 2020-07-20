Пн, 20.07.2020
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  • ТТУ и ТУ: в этом году мест в студенческих общежитиях хватит на всех

ТТУ и ТУ: в этом году мест в студенческих общежитиях хватит на всех

Тартуское общежитие на Раатузе, 22.

ФОТО: Sille Annuk

Наибольшим спросом среди учащейся молодежи пользуется жилье в студенческих городках Тартуского и Таллиннского технического университетов. Как заверяют представители обоих вузов, в этом году общежития смогут принять всех желающих, передает Rus.ERR.

Руководитель студенческого городка ТТУ Яак Кяэп надеется, что в этом году поселиться в общежитии смогут все желающие, сообщают в понедельник, 20 июля, радионовости ERR.

В общежитиях студенческого городка Тартуского университета - 550 свободных мест, заявлений поступило на 50 больше. В то же время директор студгородка ТУ по размещению и маркетингу Лийна Куузик успокаивает: место смогут получить и те студенты, которые пока с ходатайством не обращались.

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