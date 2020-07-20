ТТУ и ТУ: в этом году мест в студенческих общежитиях хватит на всех

Руководитель студенческого городка ТТУ Яак Кяэп надеется, что в этом году поселиться в общежитии смогут все желающие, сообщают в понедельник, 20 июля, радионовости ERR.

В общежитиях студенческого городка Тартуского университета - 550 свободных мест, заявлений поступило на 50 больше. В то же время директор студгородка ТУ по размещению и маркетингу Лийна Куузик успокаивает: место смогут получить и те студенты, которые пока с ходатайством не обращались.