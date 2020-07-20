На пляже в Пирита не рекомендовано купаться из-за сине-зеленых водорослей

В связи с этим купание в Пирита с 20 июля временно запрещено, и на пляже поднят предупредительный красный флаг, сообщает Rus.ERR со ссылкой на районную управу Пирита.

Отравление токсинами, которые выделяют водоросли, в основном происходит при глотании воды. Случаи серьезных отравлений встречаются редко, в основном водоросли угрожают маленьким детям, пожилым людям, а также домашним животным.