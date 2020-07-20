Пн, 20.07.2020
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  • На пляже в Пирита не рекомендовано купаться из-за сине-зеленых водорослей

На пляже в Пирита не рекомендовано купаться из-за сине-зеленых водорослей

Сине-зеленые водоросли.

ФОТО: Pirita linnaosa valitsus

После нескольких дней теплой погоды температура воды на пляже в столичном районе Пирита повысилась, создав благоприятные условия для размножения ядовитых цианобактерий (сине-зеленых водорослей).

В связи с этим купание в Пирита с 20 июля временно запрещено, и на пляже поднят предупредительный красный флаг, сообщает Rus.ERR со ссылкой на районную управу Пирита.

Отравление токсинами, которые выделяют водоросли, в основном происходит при глотании воды. Случаи серьезных отравлений встречаются редко, в основном водоросли угрожают маленьким детям, пожилым людям, а также домашним животным.

Симптомы отравления цианобактериями могут быть схожи с симптомами гриппа и могут выражаться в покраснении кожи и глаз, плохом самочувствии, поносе, высокой температуре, насморке и кашле, болях в мышцах, потрескавшихся губах и нарушениях равновесия.

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