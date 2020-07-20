Ребенок на электросамокате врезался в машину

Сотрудница тартуского отделения полиции Агнес Тилксон подчеркнула, что на электросамокате нельзя ехать по проезжей части, а также, поскольку иногда на электросамокате набирают большую скорость, как молодым, так и пожилым, в любом случае нужно носить защитный шлем.

«К сожалению, водители электросамокатов еще не осознают, сколько опасностей может возникнуть при движении на более высоких скоростях. Инстинкт самосохранения велосипедистов в этом отношении сегодня слаб», - сказала она. Сотрудник полиции советует родителям, которые приобретают для детей электрический самокат, рассказать детям об основах безопасного вождения, обратить внимание на безопасную скорость движения, защитное снаряжение, а также на то, что по проезжей части на электросамокате не ездят.