Картина дня: проблемы фермеров, молодежь не может трудоустроиться и прогнозы по второй волне

Хозяин органической фермы: мошенничество с клубникой хуже проституции!

Специализирующийся на органической продукции хутор Лыхмусе, расположенный в поселке Лаупа волости Тюри, страдает от гниения клубники. Заниматься экологически чистыми товарами очень сложно - не облегчают жизнь и мошенники, которые продают иностранные ягоды под видом эстонских. Читать далее...

Итальянский эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса

Вторая волна COVID-19 будет значительно более легкой, поскольку коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы, заявил известный иммунолог Марио Клеричи. Читать далее...

Март Лаар: Мартина Хельме в его выступлениях никогда не смущали факты

Избранный недавно председателем EKRE Мартин Хельме в своем первом большом интервью на этом посту столь многословно раскритиковал реформы, проведенные в Эстонской Республике после восстановления независимости, что Postimees обратился к одному из авторов этих реформ Марту Лаару, чтобы тот мог как-то это прокомментировать. Читать далее...

На шоссе столкнулись три автомобиля: пострадали шесть человек, включая двоих детей

В воскресенье, 19 июля, в результате ДТП, произошедшего на шоссе Йыхви - Тарту - Валга, пострадали шесть человек, трое из которых - дети. Четверых человек госпитализировали, сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Нелегально работавшие в Пярну граждане Грузии и Украины избежали высылки из Эстонии

Работавшие на предприятии в Пярну без обязательной регистрации четверо граждан Грузии и один гражданин Украины избежали депортации из страны. Читать далее...

Эстонская семейная фирма купила финский бизнес за пять миллионов

Семейная фирма, управлявшая эстонским бизнесом компании Tamrex по охране труда и пожарной безопасности, в прошлом году приобрела в Финляндии за 5,2 миллиона евро компанию Tamrex Oy и 40% ее миноритарного пакета, значится в годовом отчете их холдинговой компании, на который ссылается Postimees.

Жизнь налаживается? В июле летать из Таллинна начали уже смелее

В первые недели июля через Таллиннский аэропорт прошло 43 373 пассажира, что на 18 000 пассажиров больше, чем в июне. Читать далее...

Молодые люди напряженно ищут работу на лето, но они никому не нужны

По сравнению с прошлым годом, молодым людям сейчас сложнее найти работу: в группах в социальных сетях ищущие работу делятся своим опытом, но предложений о трудоустройстве совсем не видно. Но же они и появляются, то в них подчеркивают, что нужны люди на постоянную работу. Читать далее...

На пляже в Пирита не рекомендовано купаться из-за сине-зеленых водорослей

После нескольких дней теплой погоды температура воды на пляже в столичном районе Пирита повысилась, создав благоприятные условия для размножения ядовитых цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Читать далее...

Коронавирус в России: элита получила доступ к вакцине еще в апреле?