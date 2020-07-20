На пограничном контроле в стране назначения может потребоваться справка об отсутствии коронавируса

Прежде чем отправиться в поездку, убедитесь, что при пересечении границы пограничный контроль страны назначения не потребует справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Для подобного сертификата тест на обнаружение возможной коронавирусной инфекции нужно сделать не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.
В связи с распространением коронавируса министерство иностранных дел настоятельно рекомендует избегать поездок, за исключением тех европейских стран, в которых за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее инфицированных людей, и по прибытии в которые нет необходимости оставаться в самоизоляции.
«В некоторых странах на границе требуется предъявить справку о том, что у вас нет коронавируса», – говорит руководитель отдела обслуживания клиентов SYNLAB Карин Калликорм. Чтобы получить подобный документ, нужно не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы сделать тест на обнаружение возможной коронавирусной инфекции. Ответ будет получен через 24 часа, в случае отрицательного результата для пересечения границы выдается отдельный сертификат на английском языке.
Опираясь на данные лаборатории, Карин Калликорм может подтвердить то, что жители Эстонии относятся к путешествиям ответственно. «Особенно часто сертификаты об отсутствии коронавирусной инфекции заказывают для деловых поездок», – поясняет она, добавляя, что на тестирование в SYNLAB часто отправляются и прибывающие в Эстонию иностранцы, которые не должны соблюдать самоизоляцию, но все же хотят удостовериться в отсутствии инфекции. Прежде чем встретиться с родственниками и друзьями, они хотят узнать результат теста.
Наличие SARS-CoV-2 можно определить уже на ранней стадии заражения вирусом по пробе, взятой из носоглотки. Пройти анализ можно двумя способами. Если у вас проявились симптомы заболевания, попросите своего семейного врача направить вас на тестирование, в этом случае анализ будет бесплатным. Если симптомов у вас нет, но вы отправляетесь в поездку, тестирование можно пройти в частных медицинских центрах. Тестирование на коронавирус можно пройти в лабораториях SYNLAB в пяти городах Эстонии: в Таллине на улице Веэренни, в Тарту, Пярну, Йыхви и Нарве. Кроме того, в Таллинне образцы также можно сдать в клинике Qvalitas в Юлемисте, и в Medicum в Ласнамяэ. Анализы принимают клиника Fertilitas в Виймси и центр здоровья Corrigo в Йыхви.
«В Эстонии, как и во всем мире диагностика вируса и наличия инфекции производится на базе выявления РНК», – говорит Калликорм. Тест позволяет на ранней стадии обнаружить присутствие вируса и, следовательно, при необходимости немедленно поместить в карантин его носителя. Еще одним преимуществом является надежный результат. «Вирусную РНК можно определить с помощью так называемого классического метода ПЦР в реальном времени (полимеразная цепная реакция), который используется в лабораториях Департамента здоровья, SYNLAB и нескольких больниц. Это именно та методика, которую на настоящий момент акцептируют как
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), так и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC)».
Калликорм напоминает, что основными симптомами, вызываемыми коронавирусом SARS-CoV-2, являются повышение температуры, кашель и затрудненное дыхание, которые обычно проявляются в течение 14 дней. Наибольшую опасность представляют люди, которые переносят вирус бессимптомно и могут распространять болезнь без их ведома. Заражение вирусом особенно опасно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, поскольку их иммунная система слабее и может не справляться с болезнью так же успешно, как это делает среднестатистический здоровый человек.
Министерство иностранных дел просит отправляющихся в поездку людей придерживаться следующих принципов:
Перед планированием поездки ознакомьтесь с информацией об уровне заражения страны назначения на сайте министерства иностранных дел. Обязательство по самоизоляции лица, прибывающего в Эстонию, зависит от соотношения носителей коронавирусных инфекций в стране с численностью населения. Если в стране, откуда человек прибыл в Эстонию, относительное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней превышает 16 на 100 000 жителей, то прибывший обязан в течение двух недель оставаться в самоизоляции.
Соответствующая информация об относительном количестве зараженных в разных странах Европы обновляется каждую пятницу, информация о третьих странах – каждые две недели;
Ознакомьтесь с возможными ограничениями путешествий в стране назначения: для получения информации, проверьте информацию на сайте Reisi Targalt, на портале Европейского союза ReOpen, а при необходимости свяжитесь с иностранным представительством страны назначения; Зарегистрируйте свою поездку на сайте Reisi Targalt Министерства иностранных дел, чтобы при необходимости вам можно было информировать о возможных ограничениях на поездки; Следуйте рекомендациям Департамента здоровья (PDF) о безопасных авиаперелетах, чтобы сохранить здоровье – свое и других людей. Если у вас есть симптомы, отложите поездку и обратитесь к своему семейному врачу.
Заключите договор страхования путешествия и внимательно ознакомьтесь с условиями страхования (в т.ч. в случае прерывания поездки из-за COVID-19);
Следуйте инструкциям местных властей принимающей страны и будьте в курсе любых новых ограничений;
Возвращаясь из поездки, следуйте действующим в Эстонии правилам, следите за своим здоровьем и, если вы подозреваете заражение вирусом, свяжитесь с вашим семейным врачом;
Обратите внимание, что страна может изменить условия въезда и информировать об этом в кратчайшие сроки. Для получения более подробной информации об условиях,
действующих в стране назначения, рекомендуется обращаться в представительство или в соответствующее ведомство иностранного государств.