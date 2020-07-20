Доминик Рааб. ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

В понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе выступления в Палате общин объявит о приостановке действия соглашения об экстрадиции с Гонконгом из-за жесткого закона о национальной безопасности, введенного Пекином в автономном районе.

Заявление министра запланировано во второй половине дня в понедельник.

Ранее аналогичное решение приняли правительства Канады и Австралии, США и ЕС также рассматривают возможность приостановки договоров об экстрадиции.

Соглашение об экстрадиции между Гонконгом и Британией действует уже более 30 лет. Если житель Гонконга подозревается в нарушении закона на британской территории, Британия может просить о его выдаче, чтобы он предстал перед британским правосудием. Система действует и в обратную сторону.

Гонконг имеет аналогичные соглашения еще с 19 странами. Но в начале июля в Гонконге был введен в действие принятый в Пекине закон о национальной безопасности, который позволяет беспрепятственно передавать лиц, арестованных в Гонконге, следственным и судебным органам материкового Китая.

Что изменилось?

1 июля Китай ввел на территории Гонконга закон о госбезопасности, который среди прочего предполагает пожизненные сроки за сепаратизм, экстремизм, антиправительственные выступления, протесты и шпионаж. Причем в ряде пунктов определение состава преступления весьма размыто.

Запад расценил это как фактическое лишение города демократических свобод, гарантированных принципом "одна страна - две системы".

Такой принцип взаимоотношений между материковым Китаем и Гонконгом был утвержден при передаче бывшей британской колонии Пекину в 1997 году и должен был сохраняться, по меньшей мере, на 50 лет - до 2047 года. Все эти годы в Гонконге развивались демократические институты, рыночная экономика, существовали свободные выборы и независимая пресса.

На фоне жесткого закручивания гаек в Гонконге Лондон предложил дать 3 миллионам гонконгцев возможность переселиться в Великобританию с перспективой получения гражданства. Кроме того, британские власти обязали операторов мобильной связи отказаться от закупок аппаратуры 5G у китайской компании Huawei Technologies (она считает подозрения в свой адрес необоснованными).

До самого недавнего времени британские судьи заседали в высшем апелляционном суде Гонконга. В настоящее время там заседает председатель британского Верховного суда лорд Рид, но он указал, что, если судебная система Гонконга перестанет соответствовать условиям независимости и верховенства закона, продолжать эту практику будет невозможно.

Пекин обвиняет Великобританию во вмешательстве во внутренние дела Китая. Там заявляют, что китайские власти добросовестно соблюдают все принятые международные нормы, а Британия и США своими действиями пытаются дестабилизировать Гонконг.

Пекин предупреждает, что ответит, если Лондон введет санкции против кого-либо из высокопоставленных китайских чиновников из-за обвинений в нарушении прав человека и в полицейском произволе в Гонконге.

Лондон в последние недели усилил критику Пекина по многим вопросам, прежде всего связанным с нарушениями прав человек. Так, Британия обратила внимание на преследования уйгуров и других преимущественно мусульманских этнических групп в Синьцзяне.