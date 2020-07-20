Владимир Путин. ФОТО: ALEXEI DRUZHININ/AFP

Президент России Владимир Путин одобрил решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год. На прошлой неделе стало известно, что шествие не состоится в конце июля.

"Как бы нам ни хотелось [провести акцию в этом году], но придется перенести мероприятие на следующий год", - сказал Путин во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи (находится в аннексированном Россией Крыму).

"Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво", цитирует его агентство ТАСС. Специалисты и врачи не рекомендуют проводить акции сейчас, такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, сделаем это в следующий раз, приводит слова президента РИА Новости.

Акция «Бессмертный полк» пройдет, заявил Путин, но в следующем году - широко и красиво pic.twitter.com/vxlm88TEk3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) July 20, 2020

О том, что акция "Бессмертный полк", проведение которой было запланировано на 26 июля в день ВМФ, не состоится в эту дату, стало известно в прошлый четверг. Провести шествие в этот день ранее предлагал сам Путин.

"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде [в честь дня ВМФ] в Питере и успеть прилететь на Красную площадь пройти по ней", - сказал Путин на завода "Залив". Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая 2021 года, уже объявили организаторы.

Из-за пандемии парад Победы и акция не были проведены 9 мая. Парад на Красной площади в итоге прошел 24 июня.

Организаторы акции приняли решение об отмене шествия 26 июля из-за эпидемиологической ситуации в регионах России, сославшись на эпидемиологическую обстановку в 76 регионах, где есть представительства движения.

"В целом руководители региональных отделений движения отметили, что проведение шествия Бессмертного полка возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использование масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции. Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу", - говорила сопредседатель штаба "Бессмертного полка" Елена Цунаева.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 5 940 новых случаев заражения коронавирусом - это наименьший суточный прирост почти за три последних месяца. До этого меньше 6 тысяч новых случаев в России было зафиксировано 29 апреля - тогда штаб сообщал о 5 841 заболевшем.

Общее число выявленных случаев в понедельник достигло 777 486. Скончались за последние сутки, по данным штаба, 85 человек - это минимальное число зарегистрированных за сутки смертей с 4 мая.

"Вот мы с вами провели несколько крупных мероприятий - парад Победы, всероссийское голосование по поправкам в Конституцию - ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день", - заявил в Керчи Путин.

"Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" на протяжении многих лет проходило 9 мая. Из-за пандемии в этом году мероприятие прошло пока только в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Это привело к возбуждению нескольких уголовных дел - некоторые размещали фото нацистов.

О переносе парада Победы и ежегодной акции "Бессмертный полк" из-за пандемии коронавируса Путин объявил 16 апреля. Тогда он пообещал, что все запланированные мероприятия пройдут в этом году. Точную дату он не называл.

"Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы", - говорил Путин.

Этому предшествовало обращение к президенту ветеранских организаций с просьбой о переносе парада. Обращение к Путину подписали руководители 12 крупных ветеранских организаций, включая председателя Российской ассоциации героев Владимира Шаманова, председателя Клуба военачальников Анатолия Куликова и главу организации "Боевое братство" Бориса Громова.

В итоге 9 мая в Москве прошла воздушная часть парада, а вечером был салют. Путин в тот день впервые за долгое время прервал режим самоизоляции, возложил цветы к могиле Неизвестного солдата под стенами Кремля и выступил с обращением к стране, в котором пообещал "широко и торжественно" отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Парад на Красной площади с участием военной техники состоялся 24 июня - за день до начала семидневного голосования по поправкам в Конституцию.