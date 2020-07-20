Гостиницы: спад продолжается, на рынке царит турбулентность

«Заполняемость гостиничных предприятий, как и вся туристическая отрасль Эстонии, по-прежнему находится в уязвимом состоянии, несмотря на отдельную информацию об ожиданиях, связанных с тем или иным регионом или крупным мероприятием», - сказала исполнительный директор EHRL Марика Лийвамяги.

«Безусловно, есть отдельные предприниматели, сумевшие адаптироваться в новой ситуации, но ясно, что Эстония как очень сильно ориентированная на туризм страна не может прожить за счет внутреннего потребления», - сказала Лийвамяги и выразила сожаление, что чье-то объявление об огромных ценах зажило своей жизнью и произвело ошибочное впечатление, будто гостиничные предприятия купаются в роскоши.

«Этот рынок сейчас в прямом смысле слова турбулентный. Вы можете найти в центре города президентский свит за 60 евро, но можете наткнуться и на фантастическое предложение в преддверии крупного мероприятия. Во многих случаях это говорит об отчаянии предпринимателей, и только», - сказала она.

По словам Лийвамяги, для сохранения конкурентоспособности Эстонии ее нужно сделать привлекательной для туристов, а главную роль в этом должна сыграть налоговая политика.