Гостиницы: спад продолжается, на рынке царит турбулентность

По оценке объединяющего гостиничные предприятия Эстонского союза гостиниц и ресторанов (EHRL), рынок гостиничных услуг по-прежнему переживает спад.
«Заполняемость гостиничных предприятий, как и вся туристическая отрасль Эстонии, по-прежнему находится в уязвимом состоянии, несмотря на отдельную информацию об ожиданиях, связанных с тем или иным регионом или крупным мероприятием», - сказала исполнительный директор EHRL Марика Лийвамяги.
«Безусловно, есть отдельные предприниматели, сумевшие адаптироваться в новой ситуации, но ясно, что Эстония как очень сильно ориентированная на туризм страна не может прожить за счет внутреннего потребления», - сказала Лийвамяги и выразила сожаление, что чье-то объявление об огромных ценах зажило своей жизнью и произвело ошибочное впечатление, будто гостиничные предприятия купаются в роскоши.
«Этот рынок сейчас в прямом смысле слова турбулентный. Вы можете найти в центре города президентский свит за 60 евро, но можете наткнуться и на фантастическое предложение в преддверии крупного мероприятия. Во многих случаях это говорит об отчаянии предпринимателей, и только», - сказала она.
По словам Лийвамяги, для сохранения конкурентоспособности Эстонии ее нужно сделать привлекательной для туристов, а главную роль в этом должна сыграть налоговая политика.
«Наши соседи отреагировали крайне оперативно, ведутся дебаты с политиками на эту тему. Представители EHRL также встретились с членами комиссий финансов и экономики Рийгикогу, существует понимание, что туризм — наиболее пострадавшая от кризиса отрасль. Теперь вопрос в том, как выйти из этой ситуации таким образом, чтобы рабочие места, а тем самым и налоговая база государства пострадали как можно меньше», - сказала Лийвамяги.