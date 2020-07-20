Фото ⟩ Голубая мечта: в Вяэна-Йыэсуу выставлен на продажу милый дом

Красивый дом, окруженный зеленью, станет раем для тех, кто мечтает сбежать в деревню от городской суеты. Его общая площадь составляет 159,6 м², плюс чердак в 20 м². Площадь участка вокруг жилого дома составляет 946 м², рассказывает Kodustiil.

Милый дом в Вяэна-Йыэсуу. ФОТО: KV.EE

На первом этаже здания находятся прихожая, кухня-столовая с открытой планировкой, ванная, сауна с предбанником, гостиная и спальня. Новые владельцы смогут наслаждаться солнцем на просторной террасе, на которую можно попасть из кухни. На втором этаже — три спальни и туалет.

Кухня. ФОТО: KV.EE

В доме установлен тепловой насос типа воздух-вода, что гарантирует небольшие коммунальные расходы. О свежем воздухе заботится система принудительной вентиляции с рекуперацией тепла. Кроме того, здание оснащено наружным освещением, которое в вечерние часы создает приятную атмосферу.

Сауна. ФОТО: KV.EE

Месторасположение дома и достаточно высокие насаждения гарантируют приватность. Пляж Вяэна-Йыэсуу находится в 250 метрах от дома. Столица Эстонии также относительно близко, в 18 минутах езды на машине.

Второй этаж. ФОТО: KV.EE

Дом продается за 249 900 евро. С этим предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE. ​