Фото ⟩ Голубая мечта: в Вяэна-Йыэсуу выставлен на продажу милый дом

В прекрасной деревне Вяэна-Йыэсуу продается голубой пятикомнатный дом. Новехонькое двухэтажное строение, расположенное в спокойном районе, было построено весной 2020 года.
Красивый дом, окруженный зеленью, станет раем для тех, кто мечтает сбежать в деревню от городской суеты. Его общая площадь составляет 159,6 м², плюс чердак в 20 м². Площадь участка вокруг жилого дома составляет 946 м², рассказывает Kodustiil.
На первом этаже здания находятся прихожая, кухня-столовая с открытой планировкой, ванная, сауна с предбанником, гостиная и спальня. Новые владельцы смогут наслаждаться солнцем на просторной террасе, на которую можно попасть из кухни. На втором этаже — три спальни и туалет.
В доме установлен тепловой насос типа воздух-вода, что гарантирует небольшие коммунальные расходы. О свежем воздухе заботится система принудительной вентиляции с рекуперацией тепла. Кроме того, здание оснащено наружным освещением, которое в вечерние часы создает приятную атмосферу.
Месторасположение дома и достаточно высокие насаждения гарантируют приватность. Пляж Вяэна-Йыэсуу находится в 250 метрах от дома. Столица Эстонии также относительно близко, в 18 минутах езды на машине.
Дом продается за 249 900 евро. С этим предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.
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