Министр уберет имена людей из открытых данных о судебных заседаниях

Как утверждает сам Райво Аэг, в принципах публикации информации о судебных заседаниях ничего не изменится, в дальнейшем, как и сейчас, можно будет посмотреть в Riigi Teataja время заседания вместе с именем подсудимого и статьей обвинения.

«Идея в том, что планы судебных заседаний вместе с именами людей не будут открытыми данными, т.е. их больше не смогут обрабатывать роботы», - сказал входящий в партию «Отечество» Аэг.

Он пояснил, что после вступления постановления в силу детальную информацию о судебных заседаниях больше нельзя будет ввести в систему автоматических запросов, на основании которой можно создавать альтернативные базы данных. «В этом и есть смысл постановления, ничего больше не изменится. Вся информация вместе с именами сторон судебного заседания точно так же останется открытой, как сейчас», - сказал министр юстиции.

Согласно действующему порядку открытые данные госучреждений должны быть доступны всем и доступны обработке. Однако, по словам Аэга, публикация имен сторон судебного заседания ставит вопрос о защите личных данных.

«Например, в ходе судебных прений может возникнуть необходимость закрыть чьи-то данные. Также всегда есть возможность, что подсудимый будет оправдан. Если судимость человека погашена, его данные будут удаляться из Riigi Teataja. В то же время, если кто-то создал исходя из своего коммерческого или частного интереса альтернативную базу данных, все эти личные данные останутся доступными. Это изменение вводится исходя из защиты личных данных», - сказал Аэг.

По словам министра юстиции, работники министерства со стажем вспоминают, как когда-то одна французская фирма составила базу данных по всем эстонским судебным решениям и опубликовала ее. «Такого не надо», - сказал министр.

При поиске судебных решений в Riigi Teataja система уже сейчас время от времени просит пользователя ввести требуемую комбинацию цифр и доказать тем самым, что он не робот.

Министерство юстиции ждет согласования и мнений от МВД, Министерства экономики и коммуникации и Инспекции по защите данных к среде, 22 июля. Постановление вступит в силу в общем порядке.

Что такое открытые данные?

Открытые данные – это данные, доступные для всеобщего свободного пользования в читаемом виде, относительно которых отсутствуют ограничения, препятствующие использованию и распространению.

Эстонский закон о публичной информации обязывает владельцев информации делать содержащиеся в базах данные, не имеющих ограничения к доступу, доступными в читаемом виде в той мере, в которой это возможно и уместно. Рийгикогу принял соответствующую поправку к закону в 2012 году, и она удостоилась титула лучшего закона года от Палаты экономики услуг. Публикаторам сведений дали времени на переход до 2015 года, когда закон окончательно вступил в силу.

Закон предусматривает, что публичные базы данных необходимо публиковать в специальном каталоге публичных данных таким образом, чтобы их можно было стабильно найти в течение долгого времени. Руководство Министерства экономики и коммуникаций рекомендует публиковать базы данных по возможности в формате без права собственности и на основании свободной лицензии. Сведения, находящиеся в каталоге публичных данных, должны быть зарегистрированы на эстонском портале публичных данных.