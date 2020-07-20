Пн, 20.07.2020
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Скандал с заражением сальмонеллой принес эстонскому яичному бизнесу огромные убытки

Глава Dava Foods Estonia Владимир Сапожнин

ФОТО: BalticID

Прошлый год оказался непростым для крупнейшего в Эстонии производителя яиц Dava Foods Estonia AS. Весной у одного из цыплят в фермерском комплексе предприятия в Лоо была обнаружена бактерия сальмонеллы, что принесло фирме значительные убытки, пишет Postimees.

В результате вспышки сальмонеллеза на принадлежащем датчанам предприятии пришлось отправить на убой более 50 000 кур. Проблема была решена, и яйца с маркой Eggo вернулись на полки магазинов. Тем не менее, скандал оставил глубокий след на финансовых результатах компании: оборот в 2019 году упал до 7,9 млн евро , а убыток составил 626 000 евро. При этом Dava Foods Estonia работает в убыток последние пять лет.

В этом году Dava хочет увеличить свою долю рынка в эстонской розничной торговле, сосредоточив свою маркетинговую деятельность на «яйцах, произведенных в Эстонии» и вопросах здоровья, связанных с яйцами.

Председатель правления фирмы  Владимир Сапожнин в годовом отчете также коснулся темы коронавируса. «С ним сопряжено большое давление на компании, с тем чтобы они критически пересмотрели свои запланированные действия и обязанности, - отметил он. - Мы следуем указаниям правительства, чтобы минимизировать риск заражения, и в то же время продолжаем снабжать эстонцев едой в этот трудный период».

Dava Foods является частью крупнейшего в Скандинавии концерна, который производит и продает яйца. Оборот концерна в прошлом году составил 180 миллионов евро. По последним данным, в Dava Foods Estonia работает 39 человек.

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