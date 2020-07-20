Скандал с заражением сальмонеллой принес эстонскому яичному бизнесу огромные убытки

В результате вспышки сальмонеллеза на принадлежащем датчанам предприятии пришлось отправить на убой более 50 000 кур. Проблема была решена, и яйца с маркой Eggo вернулись на полки магазинов. Тем не менее, скандал оставил глубокий след на финансовых результатах компании: оборот в 2019 году упал до 7,9 млн евро , а убыток составил 626 000 евро. При этом Dava Foods Estonia работает в убыток последние пять лет.

В этом году Dava хочет увеличить свою долю рынка в эстонской розничной торговле, сосредоточив свою маркетинговую деятельность на «яйцах, произведенных в Эстонии» и вопросах здоровья, связанных с яйцами.

Председатель правления фирмы Владимир Сапожнин в годовом отчете также коснулся темы коронавируса. «С ним сопряжено большое давление на компании, с тем чтобы они критически пересмотрели свои запланированные действия и обязанности, - отметил он. - Мы следуем указаниям правительства, чтобы минимизировать риск заражения, и в то же время продолжаем снабжать эстонцев едой в этот трудный период».