Здание детсада в Нарве частично отремонтировали, но теперь могут снести для строительства парковки

Детский сад Marjake в Старом городе Нарвы, буквально в минуте ходьбы от Ратушной площади, был закрыт несколько лет назад. Формально этот детсад присоединили к другому, а здание планировали отремонтировать и снова использовать по назначению. Во дворе рабочие установили новые игровые элементы, начали реконструкцию здания и - ушли. Окончательно проект был отменен прошлым летом. Теперь городские власти планируют снести здание и построить на его месте зону отдыха, детскую площадку или общественную парковку. Против последней идеи выступают члены правлений соседних квартирных товариществ.
Тихий квартал через дорогу от запланированного центра города
Здание закрытого детсада Marjake и прилегающий сквер с трех сторон окружают трехэтажные дома. С четвертой стороны расположено общежитие, сразу за которым - ратуша. Согласно общей планировке Старого города, общежитие будет снесено, а на его месте и на газоне позади ратуши появится новая городская площадь - Стокгольмская. В будущем Ратушная и Стокгольмская площади должны будут стать административным центром города и туристическим магнитом.
Сейчас квартал вокруг закрытого детсада - очень тихий. Представители нескольких КТ готовят письмо в городскую управу, в котором выражают несогласие с возможным строительством большой общественной парковки.
“Для нас это жилой дом, где мы хотим иметь место отдыха, а не парковку. Собственно, район Старого города много лет назад мы поэтому и выбрали как место жительства, - говорит Роман Копылов, председатель КТ Вестервалли, 6. - Загазованность, наличие суеты, транспорта будет нам мешать”.
Роман Копылов отмечает, что о планах строительства парковки под окнами местные жители узнали случайно.
“Не совсем хорошее партнерство управы и горожан получилось, раз нас об этом даже не спросили, - добавляет он. - Я переписывался с мэром, и по последней информации, конкретного решения по этому поводу нет. Один из вариантов - парковка, другой - зона отдыха. И теперь уже мэр говорит - если у вас есть предложения, мы готовы их выслушать. Только теперь, когда уже разгорается какая-то “баталия” вокруг этого”.
Сейчас председатели нескольких КТ составили в управу письмо с вопросами о будущем территории, и хотят получить официальный ответ.
“Мы не хотим конфронтации, мы хотим, чтобы нас услышали, - говорит Роман Копылов. - Люди здесь живут долго, и мы хотим в старости видеть этот район спокойным, спальным”.
Мэр города: нужно учитывать и туристов
Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что решение о будущем территории бывшего детского сада еще не принято. Обсуждается несколько вариантов, в том числе детская площадка или, действительно, общественная парковка.
“Мы к этому диалогу обязательно привлечем близлежащие дома, потому что я знаю, что к парковке люди там относятся довольно-таки прохладно, - сказал мэр. - Мы должны учитывать их мнение тоже, но, все-таки мы должны учитывать и потребности ратуши и Стокгольмской площади”.
В ближайшее время управа планирует объявить конкурс госпоставки на реконструкцию ратуши, Ратушной площади и строительство Стокгольмской площади. Когда в ратушу, как запланировано, переедет городское собрание, откроется кафе и другие места обслуживания туристов, встанет вопрос отсутствия парковки.
“Подземная парковка запланирована, но только во втором этапе строительства Стокгольмской площади, который будет начат не в этом году, а позже, когда будут деньги. Поэтому, тут надо найти оптимальный вариант, который и пойдет в работу”, - сказал Алексей Евграфов.
Он добавил, что парковка не будет большой, а чтобы обсудить будущее этого квартала, стоит провести встречу с представителями КТ.
Перестройка детсада не задалась
Реконструкцию здания детского сада финансировал Центр инвестиций в окружающую среду. На основании проведенной экспертизы предполагалось, что здание послевоенной постройки удастся довести до класса энергосбережения “С”. Но уже в процессе работы подрядчики пришли к выводу, что в рамках существующего проекта этого технически невозможно добиться.
Чтобы все-таки сделать здание энергоэффективным потребовалось бы вложить в него практически вдвое больше денег.
Как писал Виру Проспект на реконструкцию здания город успел потратить 178 тысяч евро собственных средств. Более 9 000 евро также пришлось вернуть Центру инвестиций в окружающую среду. Теперь, когда планируется снос здания, понятно, что эти деньги потрачены впустую.
Расположенное рядом муниципальное общежитие пойдет под снос позже - в рамках второго этапа строительства Стокгольмской площади.
“На данный момент в нем еще живут люди, - сказал мэр Алексей Евграфов. - Сегодня мы вообще не говорим о его сносе. Но, безусловно, мы работаем над тем, чтобы это общежитие расселить. После того, как мы предоставим людям альтернативное жилье в других общежитиях, будем поднимать вопрос о сносе этого здания”.