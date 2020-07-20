Здание детсада в Нарве частично отремонтировали, но теперь могут снести для строительства парковки

Тихий квартал через дорогу от запланированного центра города

Здание закрытого детсада Marjake и прилегающий сквер с трех сторон окружают трехэтажные дома. С четвертой стороны расположено общежитие, сразу за которым - ратуша. Согласно общей планировке Старого города, общежитие будет снесено, а на его месте и на газоне позади ратуши появится новая городская площадь - Стокгольмская. В будущем Ратушная и Стокгольмская площади должны будут стать административным центром города и туристическим магнитом.

Сейчас квартал вокруг закрытого детсада - очень тихий. Представители нескольких КТ готовят письмо в городскую управу, в котором выражают несогласие с возможным строительством большой общественной парковки.

“Для нас это жилой дом, где мы хотим иметь место отдыха, а не парковку. Собственно, район Старого города много лет назад мы поэтому и выбрали как место жительства, - говорит Роман Копылов, председатель КТ Вестервалли, 6. - Загазованность, наличие суеты, транспорта будет нам мешать”.

Роман Копылов отмечает, что о планах строительства парковки под окнами местные жители узнали случайно.

“Не совсем хорошее партнерство управы и горожан получилось, раз нас об этом даже не спросили, - добавляет он. - Я переписывался с мэром, и по последней информации, конкретного решения по этому поводу нет. Один из вариантов - парковка, другой - зона отдыха. И теперь уже мэр говорит - если у вас есть предложения, мы готовы их выслушать. Только теперь, когда уже разгорается какая-то “баталия” вокруг этого”.

Сейчас председатели нескольких КТ составили в управу письмо с вопросами о будущем территории, и хотят получить официальный ответ.

“Мы не хотим конфронтации, мы хотим, чтобы нас услышали, - говорит Роман Копылов. - Люди здесь живут долго, и мы хотим в старости видеть этот район спокойным, спальным”.

Мэр города: нужно учитывать и туристов

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил, что решение о будущем территории бывшего детского сада еще не принято. Обсуждается несколько вариантов, в том числе детская площадка или, действительно, общественная парковка.

“Мы к этому диалогу обязательно привлечем близлежащие дома, потому что я знаю, что к парковке люди там относятся довольно-таки прохладно, - сказал мэр. - Мы должны учитывать их мнение тоже, но, все-таки мы должны учитывать и потребности ратуши и Стокгольмской площади”.

В ближайшее время управа планирует объявить конкурс госпоставки на реконструкцию ратуши, Ратушной площади и строительство Стокгольмской площади. Когда в ратушу, как запланировано, переедет городское собрание, откроется кафе и другие места обслуживания туристов, встанет вопрос отсутствия парковки.

“Подземная парковка запланирована, но только во втором этапе строительства Стокгольмской площади, который будет начат не в этом году, а позже, когда будут деньги. Поэтому, тут надо найти оптимальный вариант, который и пойдет в работу”, - сказал Алексей Евграфов.

Он добавил, что парковка не будет большой, а чтобы обсудить будущее этого квартала, стоит провести встречу с представителями КТ.

Абсолютно новыми игровыми элементами, горками, столом для настольного тенниса не пользовался ни один ребенок - заросшая травой территория бывшего детсада закрыта и охраняется с помощью датчиков движения. ФОТО: Николай Андреев

Перестройка детсада не задалась

Реконструкцию здания детского сада финансировал Центр инвестиций в окружающую среду. На основании проведенной экспертизы предполагалось, что здание послевоенной постройки удастся довести до класса энергосбережения “С”. Но уже в процессе работы подрядчики пришли к выводу, что в рамках существующего проекта этого технически невозможно добиться.

Чтобы все-таки сделать здание энергоэффективным потребовалось бы вложить в него практически вдвое больше денег.

Как писал Виру Проспект на реконструкцию здания город успел потратить 178 тысяч евро собственных средств. Более 9 000 евро также пришлось вернуть Центру инвестиций в окружающую среду. Теперь, когда планируется снос здания, понятно, что эти деньги потрачены впустую.

Расположенное рядом муниципальное общежитие пойдет под снос позже - в рамках второго этапа строительства Стокгольмской площади.