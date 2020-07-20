Путин отстранил Сергея Фургала от должности губернатора

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля 2020 года. По данным следствия, политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.

Кроме того, Фургала проверяют на причастность к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области.

С 11 июля в Хабаровске идут ежедневные несанкционированные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой многочисленной акцией в его поддержку стал митинг 11 июля, когда, по подсчетам некоторых СМИ, на улицы Хабаровска вышли до 60 тысяч человек. Позже, 19 июля, к протестам присоединились также жители Владивостока.

20 июля, по данным агентства "Интерфакс", на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске вышли несколько десятков человек.

Поиск кандидата на пост и.о. губернатора Хабаровского края

13 июля газета "Коммерсант" написала со ссылкой на источники, что отставка Фургала с поста губернатора может состояться еще до 19 июля. Процесс подбора кандидата на должность временного губернатора Хабаровского края затянулся в связи с поиском политика, который смог бы погасить протестные настроения в регионе, отметило тогда издание.