Полиция просит помощи: продолжаются поиски 48-летнего Михаила

По словам близких, вчера около шести часов вечера он отправился кататься на велосипеде, однако до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона и документов.

Когда он уходил из дома, на нем были надеты темно-зеленая рубашка и потертые джинсы. Рост Михаила - примерно 170 см, он среднего телосложения.

22 июля полиция сообщила, что были проверены сообщения, касающиеся местонахождения Михаила. Его искали в деревнях Ваянгу, Ракке, Тамсалу и окрестностях этих мест. Согласно поступившим в полицию сообщениям, Михаила видели в Коэру, в результате полиция проверила все возможные места его нахождения и в Ярвамаа. В ходе поисков полиции помогали сотрудники Спасательного департамента и добровольцы. Также в поисках участвует вертолет Департамента полиции и погранохраны, дрон и электроквадроциклы. К сожалению, найти пропавшего пока не удалось.

Последнее известное местоположение Михаила - Ракке, где его засняла камера наблюдения.

Полиция просит всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.