Полиция просит помощи в поисках 48-летнего Михаила

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Тамсалу 48-летнего Михаила.
По словам близких, вчера около шести часов вечера он отправился кататься на велосипеде, однако до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона и документов.
Когда он уходил из дома, на нем была темно-зеленая рубашка и потасканные джинсы. Рост Михаила - примерно 170 см, он среднего телосложения.
Полиция просит всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.