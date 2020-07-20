Пн, 20.07.2020
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Полиция просит помощи в поисках 48-летнего Михаила

Пропавший Михаил.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в Тамсалу 48-летнего Михаила.

По словам близких, вчера около шести часов вечера он отправился кататься на велосипеде, однако до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона и документов.

Когда он уходил из дома, на нем была темно-зеленая рубашка и потасканные джинсы. Рост Михаила - примерно 170 см, он среднего телосложения.

Полиция просит всех, кто видел Михаила или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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