Полиция просит помощи в поисках 48-летнего Михаила

По словам близких, вчера около шести часов вечера он отправился кататься на велосипеде, однако до сих пор не вернулся домой. У него нет с собой телефона и документов.

Когда он уходил из дома, на нем была темно-зеленая рубашка и потасканные джинсы. Рост Михаила - примерно 170 см, он среднего телосложения.