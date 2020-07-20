Обстоятельства скоропостижной смерти предполагаемого авторитета преступного мира еще выясняются

По данным прокуратуры, шестого июля после завтрака у Львова не было жалоб, однако через полчаса в ходе проверки он был обнаружен без сознания, а все попытки вернуть его к жизни оказались тщетными.

В ходе встречи со своим защитником, присяжным адвокатом Свеном Силларом, Львов говорил, что в тюрьме ему не дают достаточно необходимых лекарств. И хотя, по словам пресс-секретаря Министерства юстиции, подробности смерти Львова еще обсуждаются, в ходе производства к настоящему моменту установлено, что лекарство давалось ему, как и необходимо, два раза в день.

Львов попал в арестную камеру в результате большой полицейской операции, в ходе которой под стражу были взяты десяток человек, которых подозревают в незаконном обладании огнестрельным оружием.