Больные каштаны спасать не спешат

«Когда прохожу мимо парка с каштановыми деревьями, глаза наполняются слезами: все они больные, в коричневой листве. Такая ситуация продолжается уже три года. Раньше все было хорошо, деревья цвели, а сейчас листва жухнет уже в июне. Деревьев около сорока, и все они изуродованы. Больно смотреть, но никто не занимается этой проблемой», - рассказывает житель Тарту.

Озеленение на этой улице сравнительно старое. Так, например, в архивах можно найти упоминания о том, что 390 дубов были высажены на ней в далеком 1939 году - именно в тот период власти активно занимались озеленением города. Можно предположить, что приблизительно в это же время были посажены и больные ныне каштаны.

Архив Postimees от 02.07.1939 ФОТО: Postimees

Старые деревья нуждаются в уходе. В то же время, по словам специалиста по ландшафтному дизайну и уборке лесов Тартуской городской управы Кайре Зиммер, лечение деревьев является бесполезным и отчасти вредным для жителей города действием. «Лечить большие деревья бессмысленно, дорого и вредно: чтобы обработать каждую ветку каштана, потребуется очень много специального химического раствора, который при распылении попадет и в организм находящихся рядом с ними людей», - объяснила Зиммер.

«Проблема потемневших листьев каштанов распространена во всем городе: и в районе Тяхтвере, и в Карлова - везде. Причин болезни деревьев может быть много: от каштановой минирующей моли до вызванной различными видами грибков инфекций. Мы не можем опрыскать весь город», - заметила специалист городской управы.

Каштановая минирующая моль является опасным вредителем и наносит серьезный ущерб городским посадкам. Ущерб, причиняемый этим видом вредителей в Европе, исчисляется сотнями миллионов евро в год. Минирующая моль ФОТО: Wikipedia Пораженный минирующей молью лист каштана. ФОТО: Wikipedia

В некоторых случаях сильно пораженные заболеванием растения приходится уничтожать. Так, например, несколько лет назад владельцу питомника в Тяхтвере пришлось сжечь тысячи молодых деревьев и кустарников, пораженных бактериальным заболеванием. «Работа с растениями всегда связана с рисками, - сказал тогда его владелец Лембит Каарна. - От болезней растений нет спасения, ведь они передаются по воздуху».