В Прибалтике за неделю подорожала электроэнергия

Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на прошлой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 19%. Такое же подорожание фиксировалось и в Латвии, а в Эстонии цена повысилась не столь значительно, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.