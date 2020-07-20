Страны Балтии против вывода войск США из Европы

"Это не секрет: нам определенно не хватает некоторых навыков", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что балтийские страны надеются при этом на помощь союзников и на большее присутствие у себя американских солдат - но не за счет Германии. С аналогичными заявлениями выступили и главы оборонных ведомств Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.