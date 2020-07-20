Исследование: две вакцины от Covid-19 безопасны и вызывают иммунный ответ

Согласно публикации и журнале Lancet, испытания проходили в апреле - мае с участием 1077 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет, в результате чего были получены положительные результаты, пишет Rus.TVNET.

В то же время в научной публикации уточняется, что теперь испытания вакцины следует проводить с участием тех, кто находятся в группе риска по коронавирусу - сотрудников сферы здравоохранения и пожилых лиц с сопутствующими заболеваниями.

Также началась третья фаза испытаний, для которой требуются тысячи участников, а исследование должно вестись в естественном окружении: тестирование этой вакцины ведется в Бразилии и Южной Африке.

"Если наша вакцина окажется эффективной, то это перспективный вариант, поскольку такой тип вакцин можно производить в широких масштабах", - заявила один из авторов исследования Сара Гилберт.

Между тем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил исследователей с успехами, назвав их достижения "очень позитивными новостями". Премьер напомнил, что, хотя работа над вакциной продолжается, был "сделан важный шаг в правильном направлении".