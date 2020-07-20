Пн, 20.07.2020
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В Тартумаа трактор заехал в пруд

Пруд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees.

Сегодня около восьми часов вечера спасатели получили сообщение из Сууре-Ракке, волость Эльва, где тракторист заехал в пруд во дворе дома, пишет Tartu Postimees.

К приезду спасателей тракторист выбрался самостоятельно. Он не пострадал сильно, однако скорая помощь осмотрела его и отпустила домой восстанавливаться.

Трактор остался в воде, однако загрязнения не произошло. Владелец трактора обещал самостоятельно вытащить машину на берег. По первоначальным данным, ковш трактора провалился в воду, а затем - вся машина.

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