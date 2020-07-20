В Тартумаа трактор заехал в пруд

К приезду спасателей тракторист выбрался самостоятельно. Он не пострадал сильно, однако скорая помощь осмотрела его и отпустила домой восстанавливаться.

Трактор остался в воде, однако загрязнения не произошло. Владелец трактора обещал самостоятельно вытащить машину на берег. По первоначальным данным, ковш трактора провалился в воду, а затем - вся машина.