Специалисты советуют перед отъездом в отпуск сделать фотографии своей квартиры

Если эта мысль приходит вам в голову, когда вы приступаете к работе, вам еще повезло. Но если это происходит, когда вы садитесь в самолет и отправляетесь в отпуск? Тревога, беспокойство, навязчивые мысли могут превратить поездку в настоящий ад. Вот почему Life Hacker рекомендует перед уходом из дома сделать фотографии или даже снять на видео вашу плиту, утюг, другую бытовую технику, окна и входную дверь. Таким образом, в вашем телефоне останется четкое визуальное подтверждение того, что вы оставили свое жилище в полном порядке и для волнения нет никаких причин.