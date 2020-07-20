EKRE хочет ограничить ввоз иностранной рабочей силы, партнеры по коалиции против

Проект изменения Закона об иностранцах предусматривает, что иностранному работнику надо платить не менее полутора средних по Эстонии зарплат, а иностранные студенты могут работать только на полставки. Партнеры по коалиции с подобными идеями не согласны, передает Rus.ERR.
По словам министра внутренних дел, вице-председателя EKRE Марта Хельме, речь идет о том, что студенты в Эстонию приехали учиться, а не быть дешевой рабочей силой.
Что касается требования о минимуме в полторы средних зарплаты, таких договоренностей в коалиции не было", - сказал министр иностранных дел, вице-председатель партии "Отечество" Урмас Рейнсалу. Центристка Майлис Репс выражается менее дипломатично и не оставляет консерваторам надежды на компромисс.