EKRE хочет ограничить ввоз иностранной рабочей силы, партнеры по коалиции против

Проект изменения Закона об иностранцах предусматривает, что иностранному работнику надо платить не менее полутора средних по Эстонии зарплат, а иностранные студенты могут работать только на полставки. Партнеры по коалиции с подобными идеями не согласны, передает Rus.ERR.