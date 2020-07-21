ФОТО ⟩ Построить домик хоббита из использованных материалов? С удовольствием!

Хижина хоббита из фильма «Властелин колец» вдохновила многих на строительство подобных домиков, сообщает tyla.com. Вот и Аманда с Дэйвом из Нортгемптоншира стали обладателями такого.

Домик хоббита. ФОТО: CATERS NEWS/DILANTHA DISSANAYAKE / CATERS NEWS / Scanpix

Супруги построили дом своими руками и теперь предлагают его в аренду. «Строительство было похоже на сборку огромной головоломки - мы брали один фрагмент отсюда, другой оттуда. В конце концов, все идеально сочетаются друг с другом. Это абсолютно самодельный дом, но именно таким он нам и нравится», - говорит Аманда.

Вход в домик хоббита. ФОТО: CATERS NEWS/DILANTHA DISSANAYAKE / CATERS NEWS / Scanpix

«Это очень экологически чистый дом, потому что все материалы уже были использованы. Гости здесь могут полностью отключиться от остального мира. Наш собственный дом расположен на другом конце участка, и мы не мешаем гостям», - говорит Аманда.

Интерьер украшен сказочными деталями, например, амулетами «ловцы снов», камнями пожеланий». Лоскутные одеяла и плетеные коврики добавляют уюта.

Интерьер домика хоббита. ФОТО: CATERS NEWS/DILANTHA DISSANAYAKE / CATERS NEWS / Scanpix

Экологически чистое строение отапливается небольшим камином. В дом проведено электричество, поэтому при необходимости можно использовать электрические радиаторы. Мебели в домике немного. Аманда советует людям приезжать сюда и просто отдыхать - читать книги, рисовать, играть в настольные игры. Снаружи есть хорошая зона отдыха с небольшим местом для гриля.

Домик хоббита. ФОТО: CATERS NEWS/DILANTHA DISSANAYAKE / CATERS NEWS / Scanpix