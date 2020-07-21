Для удобства туристов на острове Прангли построят новые сооружения

Снос существующего строения, как ожидается, продлится до 31 июля. Планируются и другие, более мелкие, но столь же важные инвестиции. В августе в порту вместо старой мастерской будет построено модульное здание, где разместятся павильон для ожидания и баня. Здание старой мастерской амортизировано и больше не может использоваться для мероприятий с участием зрителей. В новом павильоне можно будет провести время в ожидании катера на материк, а при необходимости спрятаться от дождя.

Эскиз крытой певческой сцены на острове Прангли. ФОТО: Con Arte OÜ

«Культурные мероприятия, проводящиеся в порту, сыграли важную роль в привлечении туристов на остров. Мы считаем очень важным, чтобы в районе порта продолжали проходить театральные представления, концерты и другие культурные и фольклорные мероприятия. Поэтому из волостного бюджета были выделены дополнительные средства на строительство рядом с певческой сценой навеса для зрителей», - сказал волостной старейшина Иллар Леметти.