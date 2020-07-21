Вт, 21.07.2020
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ФОТО ⟩ Идеальная дача в Вырумаа: лес, озеро, тишина, баня, рыбалка...

Suvila Lauga järve kaldal.

ФОТО: KV.EE

На берегу озера Лауга в Вырумаа продается дача, где можно с удовольствием провести остаток лета, предлагает Kodustiil

Дом, расположенный всего в десяти метрах от озера - чем не райское местечко? Просторная терраса, баня-бочка, прекрасный вид на озеро - вы можете провести здесь все лето! Площадь участка составляет 2800 квадратных метров, а площадь  дома - 60 квадратных метров.

Вид на озеро Лауга.

ФОТО: KV.EE

В одноэтажном строении новый собственник найдет сауну, зону отдыха, душевую, туалет и спальню на чердаке. Дом, построенный из высококачественных материалов, обшит натуральной доской и покрыт черепичной крышей.

Отличный вид на озеро.

ФОТО: KV.EE

По действующей детальной планировке, в 35 метрах от берега озера можно построить дом большей площади. Кроме того, есть разрешение на строительство лодочного причала. В богатом рыбой озере обитают лещ, щука, карась и окунь.

Даже из парной можно любоваться прекрасным видом.

ФОТО: KV.EE

Если вам нравятся тишина и уединение, эта недвижимость точно для вас! В восьми километрах находится поселок Вяймела, в 13 километрах - город Выру. 

Земельный участок на берегу озера Лауга.

ФОТО: KV.EE

За объект хотят получить 84 900 евро. С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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