ФОТО ⟩ Идеальная дача в Вырумаа: лес, озеро, тишина, баня, рыбалка...

На берегу озера Лауга в Вырумаа продается дача, где можно с удовольствием провести остаток лета, предлагает Kodustiil
Дом, расположенный всего в десяти метрах от озера - чем не райское местечко? Просторная терраса, баня-бочка, прекрасный вид на озеро - вы можете провести здесь все лето! Площадь участка составляет 2800 квадратных метров, а площадь дома - 60 квадратных метров.
В одноэтажном строении новый собственник найдет сауну, зону отдыха, душевую, туалет и спальню на чердаке. Дом, построенный из высококачественных материалов, обшит натуральной доской и покрыт черепичной крышей.
По действующей детальной планировке, в 35 метрах от берега озера можно построить дом большей площади. Кроме того, есть разрешение на строительство лодочного причала. В богатом рыбой озере обитают лещ, щука, карась и окунь.
Если вам нравятся тишина и уединение, эта недвижимость точно для вас! В восьми километрах находится поселок Вяймела, в 13 километрах - город Выру.
За объект хотят получить 84 900 евро. С предложением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.