Вт, 21.07.2020
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Фото: дом в Швеции на берегу озера

Дом к северу от Стокгольма.

ФОТО: hqroom.ru

Проектное бюро Dive Architects представляет облицованный сосновыми досками дом на берегу озера в Швеции, передает HQRoom. Загородная резиденция находится в лесу к северу от Стокгольма. Дом отлично сливается с природой, вокруг растут березы и сосны, а участок спускается прямо к озеру.

Архитекторы разделили дома на два объема — дневной и спальный. Проект ориентирован на максимальное использование естественного дневного света в различных зонах по мере движения солнца в течение дня.

Так, за завтраком можно радоваться лучам утреннего солнца, а вечером наблюдать закат прямо из спальни. В месте пересечения двух блоков дом слегка наклонен под углом и образует главный вход с защищенной открытой зоной отдыха.

Дом к северу от Стокгольма.

ФОТО: hqroom.ru

В дневной зоне с гостиной, столовой и кухней кирпичный камин спроектирован как центральный элемент пространства. В спальном блоке находятся три спальни, расположенные вдоль коридора со световым люком. Каждая спальня имеет отдельный выход на небольшую уютную террасу.

Дом к северу от Стокгольма.

ФОТО: hqroom.ru

Другие фотографии этого интересного дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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