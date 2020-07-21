Фото: дом в Швеции на берегу озера

Архитекторы разделили дома на два объема — дневной и спальный. Проект ориентирован на максимальное использование естественного дневного света в различных зонах по мере движения солнца в течение дня.

Так, за завтраком можно радоваться лучам утреннего солнца, а вечером наблюдать закат прямо из спальни. В месте пересечения двух блоков дом слегка наклонен под углом и образует главный вход с защищенной открытой зоной отдыха.

Дом к северу от Стокгольма. ФОТО: hqroom.ru

В дневной зоне с гостиной, столовой и кухней кирпичный камин спроектирован как центральный элемент пространства. В спальном блоке находятся три спальни, расположенные вдоль коридора со световым люком. Каждая спальня имеет отдельный выход на небольшую уютную террасу.

Дом к северу от Стокгольма. ФОТО: hqroom.ru