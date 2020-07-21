В худший период пандемии смертность в Италии выросла в два раза

Уровень смертности в Италии в наиболее тяжелый период пандемии вырос вдвое по сравнению с пятью предыдущими годами. Об этом свидетельствует исследование, сравнивающее количество зарегистрированных смертей от легочного заболевания COVID-19 с общим уровнем смертности, о результатах которого сообщается в понедельник, 20 июля, в американском научно-медицинском издании JAMA Internal Medicine.

Как уточняется в публикации, в период наибольшего обострения пандемии в Италии между 1 марта и 4 апреля скончались 41 329 человек. Это примерно на 20 тысяч человек больше, чем в аналогичный период пяти предыдущих лет. Речь идет об увеличении смертности на 104,5 процента.

Первоначальные подсчеты занижали уровень смертности

Исследование также показывает, что реальное количество от COVID-19 превышает первоначально объявленное итальянскими властями - около 15 тысяч человек к началу апреля. По мнению ученых, разница примерно в пять тысяч может объясняться тем, что официально учитывались только скончавшиеся от атипичной пневмонии в итальянских больницах и домах престарелых.

В регионе Ломбардия, наиболее пострадавшем от коронавируса SARS-CoV-2, уровень смертности вырос на 173%, а среди живущих в этом регионе мужчин - на 213%.