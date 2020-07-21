Лидеры ЕС договорились о восстановительном фонде и новом бюджете

«Соглашение!» - написал в Twitter председатель Европейского Совета Шарль Мишель через несколько минут после того, как лидеры 27 стран начали последнюю сессию 90-часового саммита.

Фонд восстановления распределит 390 млрд евро в виде субсидий и 360 млрд евро в виде кредитов.

Фонд восстановления тесно связан с новым бюджетом ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро.

Компромисс, найденный лидерами ЕС, еще еще должен быть одобрен Европейским парламентом.

Согласно первоначальному плану, фонду восстановления было бы выделено 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро в виде кредитов.

Финляндия и так называемый устойчивая четверка, в составе которой Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, призвали к сокращению доли субсидий.

Сложными вопросами также были критерии и управление распределением средств и более тесная связь между использованием средств ЕС и следование принципам правового государства.