В Эстонии в этом году зафиксировали свыше 200 случаев использования фальшивых купюр

В большинстве случаев мошенники орудуют ненастоящими деньгами в местах, где многолюдно и где для проверки подлинности купюр нет необходимой техники.

По словам руководителя службы тяжких преступлений криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Килта за первое полугодие было зафиксировано 230 случаев использования фальшивых купюр, а чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом в 50 и 10 евро.

Если нет необходимого для проверки денег устройства, подлинность купюры можно определить на ощупь и по защитным элементам, но в полиции отмечают, что люди часто не обращают внимания на водяные знаки, поэтому проще всего обращать внимание на три вещи: размер купюры — чтобы она не была нестандартного размера, качество бумаги, и цветовую гамму.