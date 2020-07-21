Опасающиеся волны банкротств рестораторы просят, чтобы столичные власти протянули им руку помощи

Располагающиеся в Старом городе Таллинна рестораны и кафе опасаются, что не все популярные среди туристов и местных жителей заведения смогут продолжить свою деятельность. Причина проста: нет туристов — нет денег, пишет Postimees.
По словам собственника располагающегося на Ратушной площади почти 20 лет кафе Kehrwieder Велло Лейтама, в 2019 году 600 000 круизных туристов оставили в Старом городе Таллинна свыше 12 млн евро, благодаря чему магазины, кафе и рестораны могли существовать и в непростые времена.
В предыдущие годы накопленный за летние месяцы жирок нередко помогал выживать в убыточные октябрь-ноябрь. В рождественский период и в преддверии Нового года обычно наблюдалась вторая туристическая волна, что позволяло продержаться до лета. Но в этом году все иначе.
Высокая арендная плата
Лейтам просматривает финансовую документацию и говорит, что обычно в июле оборот составлял 120 000 евро, а в июне - около 80 000. «В этом году в июне мы довольствовались 20 000 евро», - сказал он.
В целях сокращения расходов этой весной хозяин кафе вместе с членами семьи лично обслуживал клиентов. Также ему приходилось выполнять работу посудомойки.
Одной из самых существенных статей расходов для располагающегося на муниципальной земле Kehrwieder остается арендная плата. Правда, в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, власти Таллинна с апреля по июнь не взимали с арендную плату с кафе, ресторанов и сувенирных лавок, арендующих помещения у города. С 1 июля счета стали выставлять в полном объеме. И хотя город говорил о возможности рассрочки, суммы все равно выходят большими.
«За аренду помещений мы платим 8700 евро в месяц, - говорит Лейтам. – Уличная терраса обходится в дополнительные 4700 евро в месяц». Вместе с шоколадным магазином арендная плата ежемесячно составляет 15 000 евро. К которым добавляется налог с оборота. «Ежедневная касса должна быть как минимум 600 евро, чтобы хватало на аренду. А мне еще платить за товар, воду, электричество и зарплаты».
Поскольку бизнес-модель располагающихся в Старом городе кафе и ресторанов основывается на туристах, 25 заведений общепита 10 июля обратились за помощью к мэру Таллинна Михаилу Кылварту.
В своем письме рестораторы отметили, что ближайшее будущее им видится в очень мрачных тонах, а без помощи со стороны города кому-то из них придется завершить свою деятельность или надолго увязнуть в долгах. «Положение ужасное. У многих предприятий стоимость аренды превышает месячный оборот. В некоторых случаях арендная плата составит около 80% от оборота», - говорится в обращении.
Некоторые заведения — например, ресторан Balthasar – уже закрылся. По слухам, во второй половине лета, когда закончится финансовая помощь со стороны государства, подобная участь ждет и другие заведения. В непростом положении оказался, очевидно, один из самых известных ресторанов Старого города – Olde Hansa, около 80% посетителей которого составляли туристы. Причем 30% приходилось на длю гостей из России. По словам представляющего собственника Olde Hansa Аури Ханкомаа Майт Талу, в настоящее время ресторан пытается выживать за счет кредитов, взятых под поручительство собственника.
Ясность внесет дополнительный бюджет
«Приятно осознавать, что за многие годы я заплатил ужасно много налогов – в прошлом году немногим менее 1,5 млн евро – на которые в том числе строилась Эстония. Теперь хотелось бы, чтобы город и государство это оценило, что я их уважал, - дипломатично заявляет Хакомаа. – Когда нам предлагают помощь в размере 30 000 евро, то в этом нет ничего плохого, но в то же время это сложно воспринимать всерьез».
Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу подтвердил, что город получил обращение от действующих в Старом городе и уже получивший арендную льготу на 1,67 млн евро предприятий. По его словам, рассматривать обращение будут в августе, когда будет утверждаться второй дополнительный бюджет. «В обращении просят, чтобы Таллинн рассмотрел возможность не взимать с арендующих у города помещения предприятия арендную плату до начала туристического сезона 2021 года, а в случае с уличными террасами — до конца нынешнего лета», - сказал Рийсалу.
Сами арендаторы говорят, что, если власти не смогут полностью отменить арендную плату, то они будут рады хотя бы 80-90-процентной льготе.
Кто-то закрывается, кто-то переезжает, а кто-то начинает с нуля
Из располагавшихся в Старом городе ресторанов уже закрылись Balthasar, Paar Veini и Karja Kelder.
Уже долгое время закрыт ресторан Bollywood, хотя на сайте говорится, что работу планируется возобновить в октябре.
Как минимум временно закрыт ресторан Ribe, собственники которого обещали возобновить деятельность в новом месте. В станах старого ресторана прежние работники открыли новый ресторан Rado.
Сменило прописку кафе Must Puudel, бывшие помещения которого на улице Мюйривахе теперь пустуют. В другом месте обещает возобновить работу Red Emperor.
Вместо кафе August открылась блинная.