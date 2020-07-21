Опасающиеся волны банкротств рестораторы просят, чтобы столичные власти протянули им руку помощи

«Приятно осознавать, что за многие годы я заплатил ужасно много налогов – в прошлом году немногим менее 1,5 млн евро – на которые в том числе строилась Эстония. Теперь хотелось бы, чтобы город и государство это оценило, что я их уважал, - дипломатично заявляет Хакомаа. – Когда нам предлагают помощь в размере 30 000 евро, то в этом нет ничего плохого, но в то же время это сложно воспринимать всерьез».

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу подтвердил, что город получил обращение от действующих в Старом городе и уже получивший арендную льготу на 1,67 млн евро предприятий. По его словам, рассматривать обращение будут в августе, когда будет утверждаться второй дополнительный бюджет. «В обращении просят, чтобы Таллинн рассмотрел возможность не взимать с арендующих у города помещения предприятия арендную плату до начала туристического сезона 2021 года, а в случае с уличными террасами — до конца нынешнего лета», - сказал Рийсалу.

Сами арендаторы говорят, что, если власти не смогут полностью отменить арендную плату, то они будут рады хотя бы 80-90-процентной льготе.

Кто-то закрывается, кто-то переезжает, а кто-то начинает с нуля

Из располагавшихся в Старом городе ресторанов уже закрылись Balthasar, Paar Veini и Karja Kelder.

Уже долгое время закрыт ресторан Bollywood, хотя на сайте говорится, что работу планируется возобновить в октябре.

Как минимум временно закрыт ресторан Ribe, собственники которого обещали возобновить деятельность в новом месте. В станах старого ресторана прежние работники открыли новый ресторан Rado.

Сменило прописку кафе Must Puudel, бывшие помещения которого на улице Мюйривахе теперь пустуют. В другом месте обещает возобновить работу Red Emperor.

Вместо кафе August открылась блинная.