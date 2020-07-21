Ратас доволен: Эстония получит от ЕС 6,8 млрд евро

По словам Ратаса, есть причины порадоваться и представителям сельского хозяйства, поскольку в новом бюджетном периоде Эстония сделает большой шаг вперед, существенно увеличатся прямые пособия и уменьшится разница с фермерами других стран, получающими большее пособие. Согласно изначальному предложению, пособия на гектар увеличились бы с 66% до 76% от среднего по ЕС. На переговорах удалось достичь еще лучшего результата для Эстонии. Теперь она Эстония выйдет на уровень 76% от среднего по ЕС не в 2027, а уже в 2022 году. Унификация продолжится и после этого и прямые пособия вырастут к 2027 году до 80% от среднего по ЕС.

«Общий объем наших прямых пособий вырастет более чем на треть. Соглашение также позволяет добавлять средства из фонда развития сельской жизни к уже назначенным пособиям, и правительство хочет к концу следующего периода выйти минимум на уровень Польши. В ситуации, когда из-за Брекзита бюджет уменьшится, и учитывая текущее состояние экономики, это очень громкий позитивный сигнал для сельских регионов Эстонии», - сказал премьер-министр. Уровень прямых пособий Польши составляет 83% от среднего по Европе.

В следующий бюджетный период Эстония получит на прямые пособия для фермеров 1,35 млрд евро, что на 35% больше, чем в нынешний период. Также на пособия сельской жизни прибавится 638 млн евро из долгосрочного бюджета и 64 млн евро из плана перезапуска.

Эстония также сможет существенно больше инвестировать в достижение климатических целей. «Треть плана перезагрузки и всего бюджета ЕС посвящена движению к климатическим целям. Это поможет и эстонской экономике стать более зеленой и экологичной. Меня очень радует, что в бюджете ЕС особое внимание уделяется и сланцу», - сказал премьер-министр Ратас.

В бюджете и плане перезапуска на связанную с изменением климата и окружающей среды деятельность у Эстонии запланировано в общей сложности 3,3 млрд евро. В том числе средства из совершенно нового создаваемого фонда перехода, который станет существенной поддержкой для перехода Ида-Вирумаа к более экологичной экономике и создания рабочих мест. Вклад ЕС в справедливый переход составит 340 миллионов евро.

В качестве одной из важных целей, достигнутых на переговорах, Ратас назвал необходимое для строительства Rail Baltic дополнительное финансирование и гарантию более выгодной доли финансирования со стороны Евросоюза. «Мечта Эстонии, Латвии и Литвы о быстром и экологичном железнодорожном сообщении с Европой осуществится. Дополнительное финансирование на переговорах для всего проекта выросло в текущих ценах на 1,56 млрд евро», - сказал Ратас.