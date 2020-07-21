Ратас доволен: Эстония получит от ЕС 6,8 млрд евро

Как заявил премьер-министр Юри Ратас, на переговорах по бюджету ЕС дела пошли лучше ожидаемого, например, Эстония сможет использовать из долгосрочного бюджета три миллиарда евро средств, выделенных на политику единства, т.е. структурных средств, также существенно уменьшится требование доли софинансирования, а общий объем прямых пособий вырастет более чем на треть – всего к 2027 году Эстония получит 6,8 млрд евро.
По словам Ратаса, на пятый день переговоров главы стран и правительств ЕС пришли к историческому соглашению относительно нового долгосрочного бюджета на 2021-2027 годы и перезапуска экономики. С помощью 1,824 триллиона евро они помогут оживить экономику Евросоюза после пандемии, усилить единый внутренний рынок, увеличить конкурентоспособность, создать рабочие места и одновременно отреагировать на изменения климата и ускорить переход на цифровые технологии.
По словам Ратаса, экономические трудности, возникшие в результате всемирной пандемии COVID-19, вместе с ростом безработицы стали невиданным испытанием для жителей, предприятий и стран ЕС. «Этот кризис, к сожалению, еще не миновал и во всем мире царит неизвестность, насколько сложным окажется наше экономическое положение в последующие месяцы и в ближайшем будущем, - сказал Ратас. – Поэтому договоренность, достигнутая в верховном совете, очень хороша и крайне необходима для чувства уверенности и благополучия Европы и Эстонии. Оно также показывает, что в самой тяжелой ситуации мы можем надеяться на Европу».
«Также это решение свидетельствует о сильной солидарности и заботе, поскольку и от бюджета, и от временного плана перезапуска больше всего поддержки получат страны, находящиеся в наиболее сложной экономической ситуации и наименее богатые. Открытость внутреннего рынка, его успешное функционирование и экономическое восстановление стран-членов в наших общих интересах», - сказал премьер-министр, добавив, что теперь, когда достигнуто соглашение о цифрах, можно заняться реализацией планов. Соглашение также подаст сильный позитивный сигнал для мировых рынков.
«Больше всего можно быть довольными тем, что Европа реагирует мощно и сумела быстро найти решение. Для Эстонии бюджетные переговоры были успешными, и мы можем быть довольны достигнутой договоренностью», - подчеркнул Ратас. «Мы сможем быстро сделать необходимые объемные инвестиции и провести реформы, необходимые для перезапуска экономики. Это означает чувство уверенности для наших предпринимателей, но и реальные финансовые вложения, которые помогут создать рабочие места и оживить экономику», - сказал премьер-министр.
При поддержке политики единства ЕС Эстония будет делать инвестиции и проводить реформы, делать общество более умным, зеленым, сплоченным, солидарным и близким к людям. «Евроденьги помогут реализовать цели подготавливаемой государственной стратегии Эстония 2035. Это означает, например, в последующие годы ставку на более умную экономику, науку, энергетический переход и экономию энергии, уменьшение углеводородов в энергетике, промышленности, транспорте и сельском хозяйстве. А также вклад в сферу здравоохранения, образование, более быстрое железнодорожное сообщение и интернет-коммуникации и развитие местной жизни», - перечислил премьер запланированные важные реформы и планы инвестиций.
По новому бюджету Эстония сможет использовать три миллиарда евро из фонда единства. Важным достижением на переговорах для Эстонии стало и уменьшение доли софинансирования по сравнению с изначальным предложением – с 45% до 30%, что ускорить реализацию проектов и уменьшит потребность государственного финансирования проектов примерно на миллиард евро.
По словам Ратаса, есть причины порадоваться и представителям сельского хозяйства, поскольку в новом бюджетном периоде Эстония сделает большой шаг вперед, существенно увеличатся прямые пособия и уменьшится разница с фермерами других стран, получающими большее пособие. Согласно изначальному предложению, пособия на гектар увеличились бы с 66% до 76% от среднего по ЕС. На переговорах удалось достичь еще лучшего результата для Эстонии. Теперь она Эстония выйдет на уровень 76% от среднего по ЕС не в 2027, а уже в 2022 году. Унификация продолжится и после этого и прямые пособия вырастут к 2027 году до 80% от среднего по ЕС.
«Общий объем наших прямых пособий вырастет более чем на треть. Соглашение также позволяет добавлять средства из фонда развития сельской жизни к уже назначенным пособиям, и правительство хочет к концу следующего периода выйти минимум на уровень Польши. В ситуации, когда из-за Брекзита бюджет уменьшится, и учитывая текущее состояние экономики, это очень громкий позитивный сигнал для сельских регионов Эстонии», - сказал премьер-министр. Уровень прямых пособий Польши составляет 83% от среднего по Европе.
В следующий бюджетный период Эстония получит на прямые пособия для фермеров 1,35 млрд евро, что на 35% больше, чем в нынешний период. Также на пособия сельской жизни прибавится 638 млн евро из долгосрочного бюджета и 64 млн евро из плана перезапуска.
Эстония также сможет существенно больше инвестировать в достижение климатических целей. «Треть плана перезагрузки и всего бюджета ЕС посвящена движению к климатическим целям. Это поможет и эстонской экономике стать более зеленой и экологичной. Меня очень радует, что в бюджете ЕС особое внимание уделяется и сланцу», - сказал премьер-министр Ратас.
В бюджете и плане перезапуска на связанную с изменением климата и окружающей среды деятельность у Эстонии запланировано в общей сложности 3,3 млрд евро. В том числе средства из совершенно нового создаваемого фонда перехода, который станет существенной поддержкой для перехода Ида-Вирумаа к более экологичной экономике и создания рабочих мест. Вклад ЕС в справедливый переход составит 340 миллионов евро.
В качестве одной из важных целей, достигнутых на переговорах, Ратас назвал необходимое для строительства Rail Baltic дополнительное финансирование и гарантию более выгодной доли финансирования со стороны Евросоюза. «Мечта Эстонии, Латвии и Литвы о быстром и экологичном железнодорожном сообщении с Европой осуществится. Дополнительное финансирование на переговорах для всего проекта выросло в текущих ценах на 1,56 млрд евро», - сказал Ратас.
Это означает более тесные отношения с соседями и лучшее сообщение для жителей Эстонии с Европой, более экологичный транспорт и путешествия, а также быстрый торговый коридор с севера на юг, инвестиции и новые возможности для развития предпринимательства во всем регионе. Кроме того, Эстония сможет при помощи пособий ЕС инвестировать в образование, сообщение, возобновляемую энергию, науку, развитие предпринимательства, улучшение администрирования границы и внутреннюю безопасность.
Новых налогов долгосрочный бюджет и план перезапуска не предусматривает. Изменение произойдет в учете собственных средств, которые в будущем будут включать в себя не только общий национальный доход государства, но и не взятые в обращение отходы от пластиковой упаковки.
Из нового долгосрочного бюджета Эстония получит на 2021-2027 годы 6,8 млрд евро. Из плана перезапуска в последующие три года Эстония получит вдобавок к основному бюджету свыше полутора миллиардов евро пособий. Таким образом, всего Эстония получит из бюджета на 2,17 млрд евро больше, чем в заканчивающийся период. Также существует возможность взять кредит.
На каждый уплаченный в бюджет ЕС евро Эстония в последующие семь лет получит 2.8 евро. Если учесть и план перезапуска, то 3,5 евро.
Объем нового долгосрочного бюджета ЕС составляет 1,074 триллиона евро, а объем плана перезапуска – 750 млрд, из которых 390 составляют пособия и 360 млрд – кредиты. Средства плана перезапуска предназначены на проекты, утвержденные на последующие три года, и должны быть использованы в последующие шесть лет. Львиная доля средства фонда перезапуска будет использована на основе плана, который составляется в Министерстве финансов и будет впервые представлен правительству осенью, а окончательно - к концу года.
Чтобы стимулировать экономику в кризисные годы, ЕС возьмет для финансирования плана перезапуска совместный кредит. Скоординированное увеличение инвестиций в странах-членах с его помощью станет весьма знаковым шагом по выходу из кризиса. Помимо пособий, из фонда перезапуска можно будет получить и кредит. Эстония пока не решила, воспользуется ли она возможностью взять кредит под льготный процент от Евросоюза.