Фото: микромобиль столкнулся с грузовиком

В понедельник, 20 июля, около пяти часов дня в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала в Мудисте произошло ДТП: прямо перед магазином микромобиль столкнулся с машиной для перевозки товаров.
По предварительным данным, микромобиль повернул перед двигавшимся по главной дороге Ford Transit с прицепом. Передняя часть микроавтомобиля получила серьезные повреждения, передает Sakala. Люди в ДТП не пострадали.
По данным Департамента полиции и погранохраны, вчера еще один микромобиль попал в ДТП: в 16.59 в Ярвамаа в полости Тюри на седьмом километре дороги Тюри-Вяэтса 56-летняя женщина потерял управление над микромобилем Ligier XTOO, в результате чего автомобиль через встречную полосу вылетел в поле. Десятилетняя пассажирка была доставлена в больницу Ярвамаа.
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