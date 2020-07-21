Фото: микромобиль столкнулся с грузовиком

По предварительным данным, микромобиль повернул перед двигавшимся по главной дороге Ford Transit с прицепом. Передняя часть микроавтомобиля получила серьезные повреждения, передает Sakala . Люди в ДТП не пострадали.

По данным Департамента полиции и погранохраны, вчера еще один микромобиль попал в ДТП: в 16.59 в Ярвамаа в полости Тюри на седьмом километре дороги Тюри-Вяэтса 56-летняя женщина потерял управление над микромобилем Ligier XTOO, в результате чего автомобиль через встречную полосу вылетел в поле. Десятилетняя пассажирка была доставлена в больницу Ярвамаа.