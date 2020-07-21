Руководитель нового департамента будет получать 6900 евро в месяц

Приступающая с 10 августа к работе на посту генерального директора недавно созданного Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон будет зарабатывать 6900 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
Для сравнения: утвердившая Илиссон в должности гендиректора нового департамента и назначившая ей такой оклад министр образования и науки Майлис Репс, по данным на 1 апреля, зарабатывает 5662,5 евро в месяц.
Улла Илиссон прежде в общественном секторе не работала. В Эстонии она известна по работе на руководящих должностях в Swedbank.
Департамент по делам образования и молодежи - новое учреждение в составе Министерства образования и науки, призванное объединить фонды Archimedes, Innove, Эстонский фонд инфотехнологии и услуги центра молодежной работы.