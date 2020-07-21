Руководитель нового департамента будет получать 6900 евро в месяц

Для сравнения: утвердившая Илиссон в должности гендиректора нового департамента и назначившая ей такой оклад министр образования и науки Майлис Репс, по данным на 1 апреля, зарабатывает 5662,5 евро в месяц.

Улла Илиссон прежде в общественном секторе не работала. В Эстонии она известна по работе на руководящих должностях в Swedbank.