Вт, 21.07.2020
Статья Путина со сталинистской трактовкой истории, защищающая советскую империю, говорит о том, с какими целями глава РФ хочет проводить политику в ближайшем будущем. Марко Михкельсон
2

Руководитель нового департамента будет получать 6900 евро в месяц

Улла Иллисон

ФОТО: Internet

Приступающая с 10 августа к работе на посту генерального директора недавно созданного Департамента по делам образования и молодежи Улла Илиссон будет зарабатывать 6900 евро в месяц, пишет Rus.ERR.

Для сравнения: утвердившая Илиссон в должности гендиректора нового департамента и назначившая ей такой оклад министр образования и науки Майлис Репс, по данным на 1 апреля, зарабатывает 5662,5 евро в месяц.

Улла Илиссон прежде в общественном секторе не работала. В Эстонии она известна по работе на руководящих должностях в Swedbank.

Департамент по делам образования и молодежи - новое учреждение в составе Министерства образования и науки, призванное объединить фонды Archimedes, Innove, Эстонский фонд инфотехнологии и услуги центра молодежной работы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ