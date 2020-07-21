Женщина на темном автомобиле, предлагавшая чужому ребенку конфету, встревожила людей

На странице «Märgatud Paides» было опубликовано сообщение, что в субботу около девяти часов вечера в Пайде по улице Соо ехал темный Volkswagen. В автомобиле играла музыка. Ехавшая в машине женщина подозвала ребенка, предложила ему леденец на палочке и хотела, чтобы ребенок сел в автомобиль. Она говорила на иностранном языке.

В публикации говорилось, что ребенок в страхе побежал домой. Автор сообщения попросил родителей, чтобы они поговорили с детьми о том, что с посторонними нельзя никуда идти.

Участковый Пайдеского полицейского отделения Прийт Сеэрд сказал Järva Teataja в понедельник вечером, что полиция на данный момент побеседовала как с автором поста в Facebook, так и с находившейся в автомобиле женщиной, которая искала контакта с ребенком. Автору сообщения его ребенок рассказал, что женщина показала ему леденец на палочке и на иностранном языке позвала в автомобиль.

«Во время беседы с находившейся в машине женщиной выяснилось, что речь идет о местной, проживающей в том же районе, которая была на парковке в машине вместе со своим ребенком. По ее словам, она заметила вдали ребенка того же возраста и решила подозвать его к себе, чтобы предложить детям возможность вместе поиграть», - объяснил Сеэрд.

Гражданка Украины сказала полицейским, что у нее не было злых намерений и она не думала, что подобное поведение может вызвать чье-то недовольство. Родители детей также поговорили, чтобы разрешить возникшее недопонимание.

Сеэрд отметил, что хотя в этой истории речь идет о недопонимании, ребенок все-таки поступил правильно, что пошел домой и рассказал об этой истории родителям. В подобной ситуации правильнее всего позвонить в Центр тревоги, чтобы полицейские смогли бы быстро отреагировать и выяснить обстоятельства.

«Родителям следует время от времени говорить на эту тему с детьми и напоминать, что с чужими людьми нельзя никуда уходить. Если кто-то заметит подобный инцидент, следует в любом случае позвонить по номеру 112. В последнее время в Ярвамаа не было подобных сообщений», - отметил Сеэрд.