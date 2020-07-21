Эстонская фирма намерена продать Китаю 630 контейнеров воды

Член правления Haage Joogid OÜ Велло Оселин сказал, что помог найти им партнера на китайском рынке EAS. Он добавил, что хотя из-за пандемии переговоры полностью проходили на онлайн-платформе, это не помешало достичь соглашения.

«Сначала мы начнем поставлять на китайский рынок товары, которые были упакованы для эстонского рынка, но в случае оптовой упаковки будем уже отталкиваться от особенностей рынка и пожеланий. К примеру, от нас ждут, что упаковки будут изготовлено максимально практично для курьерской службы — она имеет очень большую долю на китайском рынке.

На китайский рынок будет поставляться газированная и обычная природная минеральная вода Haage в 0,5-литровых и 1-литровых PET-бутылках, а также в 0,33-литровой стеклянной таре. Стоимость сделки не раскрывается.

Оселин отметил, что заключенный договор не означает, что компания получила курицу, несущую золотые яйца. «Розничная продажа на 20 миллиардов евро в год, крупнейший рынок бутилированной воды в мире. Речь идет о растущем рынке, который потребляет 50 миллионов тонн бутилированной питьевой воды, где очень высокая конкуренция», - описывает Оселин китайский рынок.

«В то же время мы верим, что наше высокое качество и стильная упаковка могут получить часть рынка. Амбиции большие, но без них нет никакого смысла думать об экспорте сегодня», - отметил он.