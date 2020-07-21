Видео ⟩ В Тарту появится многофункциональный футбольный манеж

У тартуских футболистов до сих пор отсутствовала возможность для тренировок в крытом помещении, однако теперь для создания необходимых условий нашли подходящее место в районе Аннелинн.

"На первом этапе будет построено футбольное поле с надувным манежем. Там же будет возведен стационарный футбольный холл, проектирование и строительство которого планируется осуществить на втором этапе", - рассказал руководитель отдела спорта Тартуской горуправы Вельо Ламп.