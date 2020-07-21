Видео ⟩ В Тарту появится многофункциональный футбольный манеж

Футбольное поле с искусственным покрытием и надувной манеж планируют построить к концу 2021 года, пишет Rus.ERR.
У тартуских футболистов до сих пор отсутствовала возможность для тренировок в крытом помещении, однако теперь для создания необходимых условий нашли подходящее место в районе Аннелинн.
"На первом этапе будет построено футбольное поле с надувным манежем. Там же будет возведен стационарный футбольный холл, проектирование и строительство которого планируется осуществить на втором этапе", - рассказал руководитель отдела спорта Тартуской горуправы Вельо Ламп.
Тендер на проектирование первого этапа проекта выиграло предприятие OÜ Esprii, а стоимость работ составляет 33 240 евро. Стоимость строительства всего комплекса составит 2,5 млн евро, из которых 1,5 млн выделит Министерство культуры.