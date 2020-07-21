Украинских рабочих протестируют на коронавирус прямо в Таллиннском аэропорту

Сегодняшним спецрейсом Эстонской торгово-промышленной палаты в Эстонию доставят необходимых в сельскохозяйственном секторе рабочих с Украины, которые до выхода на работу должны 14 дней находиться на карантине и сделать два теста на коронавирус. Правительство Эстонии разрешило въезд в страну украинским иностранным рабочим 6 июля, пишет Postimees.
«Коров надо доить, сельскохозяйственные работы не деланы, поэтому многие предприятия Эстонии нуждаются в помощи из-за границы. Поскольку авиасообщения между Украиной и Эстонией сейчас нет и передвижение между странами затруднено, по просьбе работодателей мы организовали спецрейс, чтобы доставить в Эстонию необходимых для сельхозпредприятий работников. Прибывающие в Эстонию 170 рабочих будут заняты преимущественно в животноводстве и в садоводстве, но есть и те, кто попробует себя в других сферах деятельности», - сказал член правления Сельскохозяйственной торговой палаты Вахур Тыниссоо.
«Для нас крайне важно, чтобы по прибытии в Эстонию украинские рабочие соблюдали все санитарные требования и с помощью тестирования мы воспрепятствуем возможному распространению вируса. На рейс не допускаются лица с симптомами заболевания. Авиакомпания раздаст пассажирам маски, которые необходимо носить на протяжении всего перелета. Вместе с медицинской лабораторией SYNLAB мы проведем для прибывших тестирование на коронавирус в Таллиннском аэропорту. На место прибудут также представители работодателей, которые обеспечат доставку людей в места проживания и соблюдение требований карантина», - добавил он.
При организации спецрейса торгово-промышленная палата всесторонне сотрудничала с Департаментом полиции и погранохраны, Налогово-таможенным департаментом и другими ведомствами. SYNLAB построил в Таллиннском аэропорту временный пункт для тестирования на коронавирус, где у украинских рабочих и возьмут мазки со слизистой оболочки полости носа. Результаты проб станут известны работодателям завтра, то есть в среду утром.