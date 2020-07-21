Если увидите его, сразу звоните в полицию: вышедший из тюрьмы деятель преступного мира вновь объявлен в розыск

Руководитель уголовного бюро Лыунаской префектуры Райн Восман сказал, что в апреле этого года в Йыгевамаа было совершено преступление насильственного характера, которое, основываясь на собранных на данный момент доказательствах, началось, когда подозреваемый, угрожая ножом, потребовал у одного мужчины чужую собственность. Увидевшего угрозы и вмешавшегося в ситуацию человека Роберт Похлак ранил ножом, к счастью, ранения не были опасны для жизни. Подозреваемый также пострадал и нуждался в медицинской помощи, но позже покинул медучреждение и стал скрываться. 56-летний Роберт объявлен в розыск, его местонахождение выясняется.

Восман отметил, что в последние дни в полицию поступала информация, что разыскиваемый может находиться в Вильяндимаа и в его окрестностях. Если у кого-то есть информация о его точном местонахождении или в последние дни его кто-то видел, полиция просит позвонить по номеру 112 или 5281562.

«Для того, чтобы скрыть свою личность, Роберт может использовать различные методы маскировки: носить солнцезащитные очки, кепку, парик или бороду. Его приметы — на шее и щеке большие резаные раны», - говорит полицейский.

Восман добавил, что Роберт подозревается в тяжких преступлениях против личности, поэтому безопаснее избегать контакта с ним и напрямую сообщать о его местонахождении в полицию.

ФОТО: Politsei

Длинный список прегрешений

Список прегрешений Похлака длинный и пестрый.

Внимания в СМИ больше всего удостоился взрыв бомбы неподалеку от билетной кассы Estonian Ait на площади Вабадузе в Таллинне 26 августа 1993 года. Взрыв был слышен по всему городу и вызвал серьезные разрушения здания, пострадали четыре человека: члены Пермской преступной группировки Александер Сийрак и Сергей Почивалов, на которых и было совершено покушение, и двое случайных прохожих.

Похлак не в первый раз сбежал из больницы. В сентябре 1993 года, после взрыва на Вабадузе, он совершил в Таллинне аварию. Тогда следствие еще не сумело установить его причастность к взрыву, однако после аварии в его автомобиле было найдено огнестрельное оружие, которое давало возможность его задержать.

В той аварии Похлак пострадал так серьезно, что на несколько дней впал в кому. В больнице его охраняли работники тюрьмы, однако он умудрился скрыться.

Больше в тюрьме, чем на воле

После восстановления независимости Похлак сидел в тюрьме больше, чем находился на воле. В 1996 году он был осужден за пособничество убийству, за этим последовало обвинение в организации взрыва, за которое он получил десять лет лишения свободы. После отбывания наказания он пробыл на воле два года, но вновь был задержан в качестве подозреваемого в угрозе убийством, вымогательстве и нанесении телесных повреждений. В 2011 году Похлак был приговорен за это к семи годам лишения свободы.