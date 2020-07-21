Блог, фото, видео ⟩ Драма с заложниками на Украине разрешилась

Издание "Волынские новости" со ссылкой на СМИ и очевидцев сообщает о выстрелах. Автобус находился перед зданием Драмтеатра на Театральной площади города.

На месте работали несколько экипажей полиции и взрывотехники.

Захвативший заложников мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.

Захватчик опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил недовольство системой. Поначалу он не выдвигал никаких требований.

Полицейские вели переговоры, ограничив доступ гражданских лиц в центральную часть Луцка. К операции был привлечен антитеррористический центр СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем, передает РБК-Украина.