Блог, фото, видео ⟩ На Украине вооруженный человек захватил автобус с заложниками

Издание "Волынские новости" со ссылкой на СМИ и очевидцев сообщает о выстрелах. Автобус находится перед зданием Драмтеатра на Театральной площади города. По данным газеты, на окнах видны следы от выстрелов. Данных о пострадавших нет.

На месте работают несколько экипажей полиции и взрывотехники. Отмечается, что точное число заложников неизвестно, четких требований мужчина не выдвигает. Его личность устанавливают. Он назвал себя, но полиция проверяет, существует ли такой человек.

РИА "Новости" со ссылкой на МВД Украины сообщает, что захвативший заложников мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.

По словам руководителя полиции Волынской области Юрия Крошко, захватчик опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил недовольство системой. "Никакие требования в его аккаунте не освещены, просто общие фразы, недовольство системой, не указано какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним, он не взял в очередной раз трубку, чтоб уточнить требования", - цитирует Крошко "Интерфакс".

Полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть Луцка. К операции привлечен антитеррористический центр СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ход событий под личным контролем, передает РБК-Украина.