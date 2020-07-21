Блог, фото, видео ⟩ Теракт на Украине: заложники рассказали о произошедшем

Во вторник в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. В нем находилось около десяти человек, которых удалось освободить лишь поздно вечером в результате штурма.
Автобус находился перед зданием Драмтеатра на Театральной площади города.
На месте работали несколько экипажей полиции и взрывотехники.
Захвативший заложников мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
Захватчик опубликовал в соцсетях пост, в котором выразил недовольство системой. Поначалу он не выдвигал никаких требований.
Полицейские вели переговоры, ограничив доступ гражданских лиц в центральную часть Луцка. К операции был привлечен антитеррористический центр СБУ.
Возбуждено уголовное дело о захвате заложников, на место срочно вылетел глава МВД Арсен Аваков, который лично координировал действия полиции. К вечеру ситуация разрешилась благополучно для заложников.