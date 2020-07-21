Кто они, покупатели недвижимости – сумасшедшие или гении?

«Короткий ответ: покупать жилье для себя, чтобы пользоваться им десятилетия, можно и сейчас, как, собственно, и всегда. Как и в случае с фондовым рынком, никто не достигает вершины или дна сознательно. Например, в долгосрочной перспективе не имеет значения, купили вы дом в 2010 или 2011 году», - сказал Рянк.

По словам эксперта по недвижимости, на покупку жилья влияют не только цены, но и другие факторы. «Например, местоположение, планировка и отделка имеют равное значение. И если, например, ваше экономическое положение плачевно, то, вероятнее всего, занимать деньги в банке вам будет еще труднее», - уточнил Рянк.

«С каждым экономическим кризисом на строителей оказывается все большее давление. К этому моменту конечная цена может быть меньше, но в то же время, за счет экономии и использования более дешевых решений, внешний вид и качество строительства оставят желать лучшего. Квартира, купленная в более дорогое время, обычно ценится больше, - сказал Рянк. - В отличие от предыдущего экономического кризиса, например, запас новых квартир значительно меньше, количество строящихся объектов существенно не увеличилось, и нет ничего, продающегося значительно ниже рыночной цены. Фигурально выражаясь, некоторые хорошие сорта клубники продаются сначала из-под прилавка, а только потом поступают в широкую продажу. И об этом тоже нужно знать».

«Люди сейчас мало покупают, потому что будущее неопределенно. Никто не знает, начнется ли вторая волна пандемии и что будет с работой. В то же время, существуют различные причины, по которым нынешний экономический спад по сравнению с прошлым кризисом не так сильно ударит по недвижимости. Денег в банках пока хватает, ждать окончания коронакризиса можно месяцами, если не годами, и у людей просто нет необходимости продавать свое имущество дешевле», - добавил Рянк.