Вакцина. Иллюстративное фото. ФОТО: Kirill Ryzhov / PantherMedia / Kirill Ryzhov

Минобороны России объявило о готовности вакцины от коронавируса, ее массовое производство обещают начать уже в августе. Росавиация предлагает возобновить полеты за границу из шести городов. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Второй день подряд меньше шести тысяч случаев

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 5 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (на 98 меньше, чем накануне), а их общее число достигло 783 328.

Суточный прирост третий день подряд обновляет минимумы почти за три последних месяца. Накануне, впервые с 29 апреля, в России было зафиксировано меньше 6 тысяч новых случаев Covid-19. 29 апреля штаб сообщал о 5841 случае - то есть было на один случай больше, чем сейчас.

Больше всего заражений за последние сутки выявлено в Москве (602), Ханты-Мансийском автономном округе (228), Свердловской области (227), Нижегородской области (196) и Петербурге (189).

Скончались, по данным штаба, 153 человека - почти вдвое больше, чем днем ранее. Накануне было зарегистрировано 85 летальных исходов - минимальный показатель с 4 мая. Общее число умерших выросло до 12 580. Выздоровели за сутки 8 782 человека, за все время пандемии - 562 384.

Минобороны: российская вакцина готова. Минздрав: еще нет

Российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова, заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет к коронавирусу, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», - сказал он газете «Аргументы и факты». Добровольцы, испытывавшие вакцину, были выписаны из стационаров 15 и 20 июля, напомнил он.

Разработка вакцины от Covid-19 финансируется Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда Кирилл Дмитриев также в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что массовое производство вакцины планируется начать уже в августе. «Ожидаем одобрение со стороны регуляторов в РФ уже в августе и сразу после этого планируем начать массовое производство», - сказал он.

Ранее Дмитриев сообщал, что вторая фаза тестирования вакцины завершится 3 августа, а третья будет проходить не только в России, но и в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

Минздрав же заявил, что испытания продолжаются - вакцина все еще находится в завершающей стадии клинических испытаний. «Вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, продолжается и находится на завершающем этапе», - сказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Накануне агентство Блумберг писало, что российские миллиардеры, топ-менеджеры и чиновники получили доступ к разрабатываемой военными вакцине еще в апреле. Один из источников агентства утверждал, что программа, в рамках которой десятки человек получили дозы экспериментальной вакцины, законная, но держится в секрете, чтобы избежать наплыва потенциальных участников.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ему ничего об этом неизвестно. В Минздраве заверили, что вакцина тестировалась лишь на добровольцах, официально включенных в испытания.

Возобновить международные рейсы могут из шести городов

Росавиация предлагает возобновить полеты за границу из шести российских городов - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы агентства Александра Нерадько, а также подтверждает источник РБК в одном из профильных ведомств.

По словам источника «Известий», аэропорты, которым могут разрешить международные рейсы, выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую жители близлежащих городов смогут летать за границу. В то же время в Москве, уточнил он, возможность обслуживать международные рейсы получат три аэропорта.

Ранее Росавиация предлагала возобновить международное авиасообщение с 15 июля, однако, как сообщали источники РБК, не получила на это разрешение от Роспотребнадзора. Кроме того, глава агентства Нерадько предлагал начать поэтапное снятие ограничений на международные полеты со стран СНГ.

На прошлой неделе турецкое новостное агентство Анадолу сообщило, что министерство транспорта Турции договорилось с Россией о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. Однако российские власти это не подтвердили.

Россия приостановила международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавируса с 27 марта. В начале июля запрет на полеты за границу был продлен до 1 августа.

В Кремле назвали Россию лидером по борьбе с коронавирусом

Россия - моральный лидер в мире по борьбе с Covid-19. К такому выводу пришел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая на открытии программы для городских управленцев в школе «Сколково».

Почему он так думает? «Я абсолютно убежден, что в этот период борьбы с пандемией Россия продемонстрировала в первую очередь моральное лидерство, морально-нравственное, если хотите, лидерство», - сказал Кириенко. В чем же выразилось лидерство? В «стратегической цели», которую в начале пандемии поставил президент Владимир Путин.

Во всех странах власти «метались из стороны в сторону», продолжил кремлевский чиновник.

«Было такое: спасаем людей - ох, экономика валится - спасаем экономику, о, беда с людьми - спасаем людей», - считает Кириенко. Только в двух странах, по его мнению, никаких метаний не было - в России и Швеции. Швеция сказала «спасаем экономику, люди как-нибудь сами выберутся, они сознательные», а Путин сказал «ничего важнее жизни граждан России для нас нет, мы спасаем граждан России, мы спасаем жизни».

Российский бизнес неоднократно жаловался на то, что власти бросили его на произвол судьбы во время пандемии. В правительстве же заявляли, что делают все возможное, чтобы бизнесу помочь. Во вторник стало известно, что премьер Михаил Мишустин поручил проанализировать эффективность принятых мер. Итоговый материал может быть опубликован в виде книги, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Смысл книги, по словам собеседника издания, заключается в том, что Мишустин «по указанию президента и под его общим стратегическим руководством» организовал работу по борьбе с эпидемией коронавируса и что его модель управления приносит свои плоды.

С чем связан рост продаж водки

В апреле 2020 года «Магнит» зафиксировал рост продаж алкоголя на 13% и, в частности, водки - на 20% (по сравнению с тем же периодом прошлого года), рассказал РБК президент и гендиректор торговой сети Ян Дюннинг.

По его мнению, рост продаж водки может быть связан с тем, что люди использовали ее в качестве средства от коронавируса. «Возможно, это [рост продаж водки] связано со слухами о том, что водка препятствует распространению заболевания», - сказал он.

Дюннинг также отметил, что данные «Магнита» не подтверждают расхожую версию о том, что люди, сидя дома, начинают больше употреблять крепкий алкоголь. В России в последние годы наблюдается снижение потребления спиртных напитков и изменения ситуации в «Магните» не ожидают.