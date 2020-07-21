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Вне дома: в Ласнамяэ построят первый в Таллинне drive-in ресторан KFC

KFC.

ФОТО: Shutterstock

Сегодня началось строительство первого в Таллинне drive-in ресторана KFC. Ресторан будет находиться напротив гипермаркета Lasnamäe Prisma и работать круглосуточно и без выходных.

Новый KFC drive-in расположится перед гипермаркетом Lasnamäe Prisma на перекрестке улиц Лаагна и Мустакиви. Ресторан сможет обслуживать до 500 автомобилей каждый день.

«Мы рады начать сотрудничество с Capfield, в рамках которого мы построим первый ресторан KFC с возможностью drive-in в Таллинне и первый отдельностоящий ресторан KFC в странах Балтии», - сказал Маури Дорбек, член правления Apollo Group.

«Разработка проекта ресторана KFC в Таллинне с возможностью drive-in – важное достижение для Capfield. Это отличное дополнение к торговым комплексам в Ласнамяэ. KFC — это бренд, которым постоянно интересуются наши клиенты», - сказал член правления Capfield Рубен Горнишев.

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